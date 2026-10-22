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टैक्सी से करते थे ड्रग डिलीवरीः पति-पत्नी गिरफ्तार, बच्चे से कराते से तस्करी, हेरोइन बरामद

पति-पत्नी गिरफ्तार, मीडिया से बात करती पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ड्रग तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में तीन लोगों को पकड़ा है. इनमें पति-पत्नी और 16 साल का एक बच्चा शामिल है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपियों की निशानदेही व पूछताछ से बुराड़ी स्थित एक फ्लैट में छिपाकर रखी गई 321 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. इस कार्रवाई के बाद इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या छह हो गई है, जिसमें एक बच्चा कानून के संघर्ष में शामिल है.

दिल्ली के नॉर्थ जिले की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 464/2026 में की गई है. मामला कश्मीरी गेट थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21/29 के तहत दर्ज है. मामले की शुरुआती कार्रवाई में पुलिस ने 12 अक्टूबर को रिंग रोड, कश्मीरी गेट स्थित फुटओवर ब्रिज के पास से अच्चे बाबू व जाहिद नाम के कथित ड्रग सप्लायरों को पकड़ा था. इनके कब्जे से 90 ग्राम हेरोइन व 16.4 ग्राम कोकीन बरामद हुई थी.

दोनों से पूछताछ के दौरान सामने आए सुरागों के आधार पर पुलिस ने 13 अक्टूबर को महरौली इलाके से नाइजीरियाई नागरिक कैजेथन को भी पकड़ा. पुलिस के मुताबिक उसके पास से 5.7 ग्राम कोकीन व 15.3 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई थी. पुलिस ने एमडीएमए की बरामदगी को व्यावसायिक मात्रा बताया है. पुलिस रिमांड में मिले सुराग से बुराड़ी तक पहुंची पुलिस

निहारिका भट्ट ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ व आगे की जांच के दौरान 18 अक्टूबर को अच्चे बाबू की निशानदेही और गुप्त सूचना के आधार पर अमृत विहार, बुराड़ी से 16 वर्षीय बच्चे को पकड़ा गया. जांच में कथित तौर पर सामने आया कि वह शिव शंकर उर्फ गेला व उसकी पत्नी के कहने पर हेरोइन की बिक्री करता था. पूछताछ में बच्चे ने बताया कि हेरोइन बुराड़ी के द हिल अपार्टमेंट्स, शक्ति एन्क्लेव स्थित एक आवास में रखी गई थी. इसके बाद एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने बताए गए ठिकाने पर छापेमारी की. यहां से 321 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा पुलिस ने किया है. इसके बाद पुलिस ने 26 वर्षीय शिव शंकर उर्फ गेला और उसकी 26 वर्षीय पत्नी को इस मामले में पकड़ा. दोनों बुराड़ी के वेस्ट कमाल विहार स्थित पिंकी चौधरी कॉलोनी के रहने वाले बताए गए हैं.