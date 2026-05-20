NTA कार्यालय के बाहर NSUI का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
एनटीए के ओखला स्थित कार्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.
Published : May 20, 2026 at 3:20 PM IST
नई दिल्ली: नीट परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से लगातार देश के अलग-अलग छात्र संगठनों के द्वारा एनटीए और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी कड़ी में बुधवार को ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित एनटीए दफ्तर के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान पहले से ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. गेट के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई थी. ताकि कोई छात्र दफ्तर के अंदर घुस ना सके. वहीं जब कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन विरोध शुरू किया तभी पुलिस उन्हें डिटेन कर अपने साथ ले गई. छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
NTA के मुख्य अधिकारी के इस्तीफा की मांग
NSUI के कार्यकर्ता निखिल ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब नीट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है. इससे पहले भी प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं. जब प्रश्न पत्र लीक होता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा नीट की तैयारी करने वाले छात्रों को भुगतना पड़ता है. आखिरकार बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है. परीक्षा लेने वाली एजेंसी NTA के मुख्य अधिकारी तुरंत इस्तीफा दे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक सामने नहीं आए हैं. उन्हें सामने आकर इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. इसलिए हम लोग आज नेशनल टेस्ट एजेंसी के दफ्तर के बाहर श्रद्धांजलि देने और मुंडन करने के लिए पहुंचे थे. लेकिन हमारे साथियों को पुलिस डिटेन करके ले गई है. हम लोग चाहते हैं कि जो परीक्षा हो वह बिल्कुल क्लियर हो, ताकि प्रश्न पत्र कभी लीक ना हो.
मुंडन करने से पहले पुलिस ने कार्यकर्ताओं को किया डिटेन
वहीं, छात्र हरिकेश कुमार बताते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA का शव यात्रा निकाले थे और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने और अपना मुंडन करने के लिए एनटीए के दफ्तर पहुंचे थे. हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहां प्रदर्शन कर रहे थे. लेकिन पुलिस ने हमें प्रदर्शन करने नहीं दिया. मुंडन करने से पहले ही पुलिस हमारे साथियों को डिटेन कर लिया गया. हम लोग बस यही चाहते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दे. प्रश्न पत्र लीक पर अंकुश लगे.
#WATCH | Delhi Police detains NSUI protestors outside the NTA Office in Okhla, who were holding a 'Symbolic Shradhanjali Sabha & Mundan Protest' against the NEET Paper Leak, the three language policy, and other issues. pic.twitter.com/8nmLNwaY2M— ANI (@ANI) May 20, 2026
प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता सचिन का कहना है कि NSUI का एक ही मकसद है नीट जैसी बड़ी परीक्षा को आयोजित करने वाली एजेंसी बैन हो. प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से नीट जैसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया है. कई ऐसे छात्र होते हैं जो गरीब होते हैं. वह अपने घर की जमीन मां के गहने बेचकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं. उनका सपना होता है डॉक्टर बनना, लेकिन एनटीए जैसी ऐजेंसी की लापरवाही की वजह से प्रश्न पत्र लीक होते हैं और बाद में परीक्षा रद्द कर दी जाती है. जिसके कारण लाखों छात्र परेशान हो गए हैं.
21 जून को होगा NEET-UG री-एग्जाम
आपको बता दें कि NEET UG 2026 की परीक्षा अब 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुई यह परीक्षा पेन और पेपर मोड (ऑफलाइन) में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी. वहीं जिन उम्मीदवारों का सेंटर बदला गया है या जो नया सेंटर चुनना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 21 मई तक अपनी पसंद का परीक्षा शहर अपडेट कर सकते हैं. पुराने पंजीकृत छात्रों को कोई नया फॉर्म या अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं भरना होगा. एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.
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