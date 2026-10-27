LPG वितरकों का प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के CBD ग्राउंड में प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत, सुरक्षा बढ़ाई
दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में देशभर के एलपीजी वितरकों को प्रदर्शन करने की अनुमति देने से साफ इनकार कर है.
Published : October 27, 2026 at 7:54 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन और कानून-व्यवस्था की संभावित समस्याओं का हवाला देते हुए पूर्वी दिल्ली के सीबीडी (CBD) ग्राउंड में एलपीजी वितरकों के प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. देशभर से जुटे LPG वितरक सोमवार को सरकार की उन नीतियों के खिलाफ तय जगह पर इकट्ठा हुए, जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं. वितरकों ने मांगें पूरी होने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.
शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने पुष्टि की है कि इस प्रदर्शन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई थी. एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद सीबीडी ग्राउंड और रामलीला मैदान को वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों के रूप में शामिल किया गया था. हालांकि, आयोजकों के लिए प्रदर्शन करने से पहले तय नियमों का पालन करना जरूरी था.
उन्होंने कहा, "यह त्योहारों का समय है और अन्य कार्यक्रम भी होने हैं. हम इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल की अनुमति नहीं दे सकते. इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. प्रदर्शन में लगभग 2,000 से 4,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद को देखते हुए पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. इस प्रदर्शन में अलग-अलग राज्यों के एलपीजी वितरकों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.
अपनी मांगें उठाने और अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग करने के लिए प्रदर्शनकारी मैदान में एकत्र हुए. जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद वैकल्पिक स्थल के रूप में चुने जाने के बाद, इस मैदान पर यह पहला बड़ा प्रदर्शन था.
इस साल केंद्र सरकार के खिलाफ हुए कई बड़े प्रदर्शनों के बीच, 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से बाहर कर दिया था. इसके विकल्प के रूप में उन्होंने रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड और शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड की पहचान की थी. लगभग 12 एकड़ में फैला रामलीला मैदान नियमित रूप से बड़ी जनसभाओं की मेजबानी करता है, जबकि बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाकों में स्थित हैं।पुलिस ने कहा कि इस भीड़ और चल रहे त्योहारी सीजन के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी रहेंगे.
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