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LPG वितरकों का प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के CBD ग्राउंड में प्रदर्शन की नहीं दी इजाजत, सुरक्षा बढ़ाई

LPG वितरकों का प्रदर्शन ( PTI )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने त्योहारी सीजन और कानून-व्यवस्था की संभावित समस्याओं का हवाला देते हुए पूर्वी दिल्ली के सीबीडी (CBD) ग्राउंड में एलपीजी वितरकों के प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. देशभर से जुटे LPG वितरक सोमवार को सरकार की उन नीतियों के खिलाफ तय जगह पर इकट्ठा हुए, जो पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देती हैं. वितरकों ने मांगें पूरी होने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

शाहदरा के पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने पुष्टि की है कि इस प्रदर्शन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई थी. एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के बाद सीबीडी ग्राउंड और रामलीला मैदान को वैकल्पिक प्रदर्शन स्थलों के रूप में शामिल किया गया था. हालांकि, आयोजकों के लिए प्रदर्शन करने से पहले तय नियमों का पालन करना जरूरी था.