दिल्ली: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को नहीं मिली मंजूरी, सुरक्षा कारणों से लगी रोक
दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के कारण, 30 अक्टूबर को JLN स्टेडियम में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में बाधा आ गई.
Published : October 22, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में होने वाले बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को प्रस्तावित उनके कॉन्सर्ट को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों व त्योहारी सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को देखते हुए इस स्तर के बड़े आयोजन को सुरक्षा मंजूरी देना फिलहाल संभव नहीं है.
दिलजीत दोसांझ का यह कार्यक्रम उनके ‘Aura World Tour’ का हिस्सा था. इस टूर के तहत उन्हें देश के अलग-अलग प्रमुख शहरों में लाइव परफॉर्म करना है. दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी थी. साथ ही बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने टिकट बुक किए थे.
Delhi Police has denied permission for Singer Diljit Dosanjh’s scheduled October 30 concert at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi, citing security reasons.— ANI (@ANI) October 22, 2026
बुक माय शो को भी भेजा गया पत्र
दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय की ओर से टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो (BookMyShow) को पत्र भेजा गया है. पत्र में कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्राप्त आवेदन की समीक्षा किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम को पुलिस की मंजूरी नहीं दी जा सकती. पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा से जुड़े कुछ विशेष इनपुट भी सामने आए हैं. इसके अतिरिक्त त्योहारी सीजन के दौरान, दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था व कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस की बड़ी संख्या में ड्यूटी लगी हुई है. ऐसे में बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने वाले कार्यक्रम के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है.
पहले 1 नवंबर को होना था कार्यक्रम
दिलजीत दोसांझ का दिल्ली कॉन्सर्ट मूल रूप से 1 नवंबर को आयोजित किया जाना प्रस्तावित था. बाद में कार्यक्रम की तारीख बदलकर 30 अक्टूबर कर दी गई थी. कार्यक्रम को लेकर आयोजकों की ओर से टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी गई थी. साथ ही प्रशंसकों ने बड़ी संख्या में टिकट खरीदे थे.
अब दिल्ली पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के बाद कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. आयोजकों के सामने कार्यक्रम को किसी दूसरी तारीख पर कराने या किसी अन्य स्थान पर आयोजित करने का विकल्प हो सकता है, लेकिन इस संबंध में अभी आयोजकों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है.
आयोजकों व बुक माय शो की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल दिलजीत दोसांझ की टीम या बुकमायशो की ओर से पुलिस के इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में ये देखना बाकी है कि आयोजक कार्यक्रम को री-शेड्यूल करते हैं, स्थल में बदलाव करते हैं या कोई दूसरा विकल्प अपनाते हैं. दिलजीत दोसांझ की लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली के इस कॉन्सर्ट को लेकर उनके प्रशंसकों में काफी उत्साह था. टिकटों की बिक्री शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी की थी. पुलिस की अनुमति नहीं मिलने की खबर के बाद अब इन प्रशंसकों के बीच कार्यक्रम के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है.
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