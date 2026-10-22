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दिल्ली: दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को नहीं मिली मंजूरी, सुरक्षा कारणों से लगी रोक

दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के लिए दिल्‍ली पुलिस की अनुमति नहीं ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पंजाबी गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में होने वाले बहुप्रतीक्षित कॉन्सर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 30 अक्टूबर को प्रस्तावित उनके कॉन्सर्ट को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों व त्योहारी सीजन के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को देखते हुए इस स्तर के बड़े आयोजन को सुरक्षा मंजूरी देना फिलहाल संभव नहीं है.

दिलजीत दोसांझ का यह कार्यक्रम उनके ‘Aura World Tour’ का हिस्सा था. इस टूर के तहत उन्हें देश के अलग-अलग प्रमुख शहरों में लाइव परफॉर्म करना है. दिल्ली में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी थी. साथ ही बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने टिकट बुक किए थे.