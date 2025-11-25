ETV Bharat / state

भीम रैली के लिए परमिशन नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज! कहा- 'भीम' शब्द से BJP को घृणा

दिल्ली पुलिस ने 30 नवंबर को होने वाली भीम रैली को हाई अलर्ट का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

भीम रैली की पुलिस ने नहीं दी अनुमति
भीम रैली की पुलिस ने नहीं दी अनुमति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 25, 2025 at 1:34 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. उदित राज ने कहा कि रामलीला मैदान में 30 नवंबर को होने जा रही भीम रैली के लिए परमिशन नहीं दे रही है. डॉक्टर उदित राज ने कहा कि हमने रामलीला मैदान में भीम रैली के लिए आवेदन किया था.

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ जुटने और हाई अलर्ट का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हम पूर्व में करीब ऐसे बीस कार्यक्रम कर चुके हैं, तब कभी भी भारी भीड़ को कारण बताते हुए अनुमति रद्द नहीं की गई. रामलीला मैदान का स्थल भीड़ जुटाने के लिए ही है. उदित राज ने कहा कि लगता है डॉ अंबेडकर के नाम से घृणा है. भीम शब्द से बीजेपी को अंदरूनी रूप से भयंकर नफरत है. दूसरा कारण संविधान और वोट बचाने जैसे मुद्दे से भारी असहमति है.

डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष डोमा परिसंघ (ETV Bharat)

भीम रैली की पुलिस ने नहीं दी अनुमति: डॉक्टर उदित राज ने कहा कि परमिशन नहीं मिली है, फिर भी हम रैली करेंगे. हमारी रैली शांतिपूर्ण रहेगी. हम अपने लोगो से इसके लिए सलाह ले रहे हैं. उदित राज ने आरोप लगाया कि इनके अतिरिक्त जो अन्य मुद्दे, जैसे संविधान बचाना, आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाना, वोट चोरी को रोकना एवं बैलट पेपर से चुनाव, जाति जनगणना, वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप को रोकना, निजीकरण पर रोक और उसमें आरक्षण, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण, खाली पदों पर भर्ती, भूमि आवंटन, समान शिक्षा, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, धार्मिक आजादी, सरकारी धन से चल रही परियोजनाओं में आरक्षण, किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी, आदिवासियों को जल, जंगल व जमीन से वंचित किए जाने से रोकने, पुरानी पेंशन की बहाली आदि से भी मोदी सरकार नफ़रत करती है. बिहार चुनाव के बाद हौसले और बुलंद हो गए हैं.

रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री पर भी उदित राज ने उठाए सवाल: उदित राज ने कहा कि बीजेपी खुद न कहकर समर्थकों से दलित-ओबीसी विरोधी बाते कहलवा रही है जैसे मोदी जी के गुरु रामभद्राचार्य ने आरक्षण को जाति के आधार पर और दलित एक्ट को खत्म करने की बात कही है. सरकार के सहयोग से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं. रैली की अनुमति न देने में ये भी कारण हैं क्योंक हमारी रैली संविधान और डॉ अंबेडकर के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि 4 जुलाई 2025 को एमसीडी ऑफिस में रैली करने के लिए आवेदन दिया गया था और एनओसी के लिए पत्र जारी हुआ जो डीसीपी ऑफिस में जमा किया गया. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नियम का उलंघन करते हुए दूसरे संगठन को 29-30 नवंबर के लिए एनओसी पुलिस ने दे दिया. जैसे ही हमे पता लगा तो उसका विरोध किया और फिर एमसीडी ऑफिस में दुबारा एनओसी के लिए पत्र दिया और उसे डीसीपी ऑफिस में एनओसी के लिए जमा किया. पुलिस का इरादा था कि अंतिम दिन तक न बतायें, यह चाल हम समझ गए और बार बार संपर्क करने के बाद 24 नवंबर को अनुमति रद्द करने का आदेश मिला. इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी हाल में हमें रैली न करने देने का मन सरकार ने बना रखा था.

मुस्लिम समाज मनुवादी विचारधारा के खिलाफ एक जुट है: डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव एड. शाहिद अली ने बताया कि इस रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हो रहे थे, इसलिए सरकार ने इसे रोका ताकि सब एक न होने पाएं. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की अब अपनी सुरक्षा और अधिकार के लिए दलित और ओबीसी के साथ एक जुट होना होगा. मुस्लिम समाज एक स्तर पर मनुवादी विचारधारा के खिलाफ एक जुट है, इसलिए इनका नेतृत्व आपने गाँव और बस्ती से बाहर निकले और उनके साथ खड़े हों, जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं. जेएनयू के छात्र नेता कुनाल कुमार बिहारी ने कहा कि बड़े स्तर पर जेएनयू, जामिया और दिल्ली यूनवर्सिटी के छात्र एवं युवा डोमा से जुड़ रहे हैं और सरकार को जैसे ही इसका आभास हुआ तो षड्यंत्र के तहत रैली की अनुमति रद्द कर दिया है. प्रदेश डोमा परिसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अंशु एंथोनी ने कहा कि बड़े स्तर पर ईसाई समाज के साथ जुल्म हो रहा है जो अधिकतर दलित और आदिवासी हैं. उन्होंने तय किया है कि जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे उनके साथ खड़ा होना ही समय की जरूरत है.

डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर सतीश सांसी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज आलम खान ने कहा कि दिल्ली से सैकड़ों बसों से लोग संविधान बचाओ रैली में आने के लिए तैयार हैं. हमारा आंदोलन शांति पूर्वक होगा. डॉ. उदित राज सच की बात करते हैं तो क्या उनकी यही गलती है? उनके नेतृत्व में विशाल भीड़ और संगठन है इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इसी आधार पर अनुमति रद्द कर दी गयी है. कुछ दिन पहले उनके घर का सामान फेकवा दिया गया था और उनकी सुरक्षा वापिस ले ली गई थी. देश का दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी डॉ. उदित राज के साथ मजबूती से खड़ा है और रहेगा.

