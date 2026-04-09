दिल्ली पुलिस का ‘साइबर स्ट्राइक 4.0’ बना अपराधियों के लिए काल, 235 करोड़ की ठगी का खुलासा
दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने में मदद करेगी.
Published : April 9, 2026 at 9:31 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए एक बड़े और संगठित अभियान ने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है. दरअसल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के नेतृत्व में 6 अप्रैल सुबह 8 बजे से 48 घंटे का ऑपरेशन साइबर हॉक 4.0 चलाया गया. यह ऑपरेशन पूरी रणनीति के साथ शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधियों पर सीधा और प्रभावी प्रहार करना था.
शाहदरा जिले के डीसीपी आर. पी. मीना बताया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले पुलिस टीमों ने एक विस्तृत अभ्यास किया और संदिग्ध अपराधियों की पहचान की. इसके बाद शाहदरा जिले में कुल 22 विशेष टीमें बनाई गईं, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जिम्मेदारी दी गई. इन टीमों ने न केवल दिल्ली में बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाकर कार्रवाई की है.
इस अभियान के दौरान करीब 281 लोगों को पूछताछ के लिए राउंड-अप किया गया. इनमें से 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. जबकि, 38 लोगों को बाउंड डाउन करके छोड़ा गया. कुल मिलाकर 72 लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई. इसके अलावा, 81 लोगों को नोटिस जारी किए गए. इस तरह 150 से अधिक लोगों पर इस ऑपरेशन का सीधा प्रभाव पड़ा.
डीसीपी आर. पी. मीना ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने पुराने और नए मामलों को भी जोड़ा. करीब 18 पुराने केस और 38 नए केस इस कार्रवाई से लिंक हुए. वहीं, एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 322 शिकायतों को भी इन अपराधियों से जोड़ा गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन मामलों में करीब 235 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ, जो विभिन्न साइबर अपराधों के जरिए लोगों से हड़पे गए थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत भी जब्त किए. इनमें 23 मोबाइल फोन, एक वाई-फाई राउटर, कई बैंक किट्स और 18 फर्जी आधार कार्ड शामिल हैं.
डीसीपी आर. पी. मीना ने बताया कि यह ऑपरेशन सिर्फ शुरुआत है. अभी भी जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि कितने और गैंग इस नेटवर्क से जुड़े हैं. पुलिस का मानना है कि यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा सबक साबित होगी. साथ ही भविष्य में ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने में मदद करेगी.
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