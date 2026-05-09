साइबर अपराधियों पर दिल्ली पुलिस का चाबुक, 1 करोड़ 22 लाख के फ्रॉड मामलों में तीन अरेस्ट
गिरफ्तार आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 1.22 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके थे.
Published : May 9, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी के तीन बड़े मामलों का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी आईपीओ निवेश, डिजिटल अरेस्ट और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से 1.22 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की थी. पुलिस के मुताबिक गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से लोगों को मानसिक दबाव और लालच में फंसाकर रकम ऐंठता था.
पहले मामले में लक्ष्मी नगर निवासी व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर बाजार और आईपीओ में मोटे मुनाफे का झांसा दिया गया. शुरुआत में फर्जी लाभ दिखाकर भरोसा जीता गया और बाद में करीब 46.66 लाख रुपये निवेश करा लिए गए.
कमिशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराने वाला आरोपी गुजरात से गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने सूरत से राजेश रतनभाई हाडिया को गिरफ्तार किया, जिसके बैंक खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी. पुलिस के अनुसार आरोपी कमीशन के बदले बैंक खाते उपलब्ध कराता था.
महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 36.19 लाख
दूसरे मामले में महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर 36.19 लाख रुपये ठग लिए गए. ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी और ट्राई का अधिकारी बताकर महिला को घंटों वीडियो कॉल पर रखा. फर्जी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज और गिरफ्तारी वारंट दिखाकर उसे डराया गया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है. मानसिक दबाव में आकर महिला ने अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी. इस मामले में राजस्थान के कोटा से मुसवीर खान को गिरफ्तार किया गया.
फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 40 लाख का चूना
तीसरे मामले में गगन विहार निवासी व्यक्ति को फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए 40.12 लाख रुपये का चूना लगाया गया. फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से निवेश के लिए प्रेरित किया गया. शुरुआत में छोटी रकम निकालने दी गई ताकि भरोसा बना रहे, लेकिन बाद में बड़ी रकम निकालने के नाम पर टैक्स और चार्ज मांगे गए. जांच में भोपाल से शुभम राठौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके खाते में 1.38 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेन-देन मिला.
क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप निवेश ग्रुप और अनजान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सतर्क रहें. पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.
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