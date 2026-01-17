ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार का किया भंडाफोड़, 1 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद, दो गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, दो तस्कर गिरफ्तार, एक करोड़ का हेरोइन बरामद

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम का एक्शन दो तस्कर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम का एक्शन दो तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 17, 2026 at 4:05 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल ने नशे के कारोबार में लिप्त एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 383 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.आरोपी इस नशीले पदार्थ की खेप को टाटा पंच कार में छिपाकर ले जा रहे थे.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने दी जानकारी
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया की एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ ड्रग तस्कर रोहिणी इलाके में नशीले पदार्थों की सप्लाई करने आने वाले हैं. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अमित सोलंकी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने 16 जनवरी को नाहरपुर बस स्टैंड के पास एम 2 के मार्केट की ओर जाने वाले मार्ग पर जाल बिछाया.

एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने ड्रग तस्कर गिरोह के दो सदस्य को किया गिरफ्तार
एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने ड्रग तस्कर गिरोह के दो सदस्य को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

383 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद :

काफी देर तक निगरानी के बाद एक टाटा पंच कार को रोका गया, जिसमें दो लोग सवार थे. पूछताछ के दौरान दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इसके बाद जब वाहन की तलाशी ली गई तो कार के स्टीयरिंग के नीचे बने गुप्त स्थान से 383 ग्राम स्मैक/हेरोइन बरामद हुई.
गिरफ्तार आरोपी सुल्तानपुरी का रहने वाला :

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुल्तानपुरी निवासी जसवंत सिंह उर्फ लल्लू और अशोक कुमार के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि जसवंत सिंह पहले भी नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और उसके खिलाफ थाना सुल्तानपुरी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है. वहीं, अशोक कुमार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है.

एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज
इस संबंध में थाना क्राइम ब्रांच में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नशीले पदार्थों की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किन-किन इलाकों में सप्लाई किया जाना था. साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लाई नेटवर्क की भी गहनता से जांच की जा रही है.दिल्ली पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें :

नाम, शहर और पिता तक बदला, फिर भी बच न सका; 25 साल बाद पत्नी के कातिल को दिल्ली पुलिस ने दबोचा

दिल्ली, राजस्थान और बेंगलुरू पुलिस से मांगी रंगदारी, रुपये न देने पर दी थी थमकी; क्राइम ब्रांच ने आरोपी को दबोचा

Last Updated : January 17, 2026 at 4:30 PM IST

TAGGED:

DELHI CRIME
DELHI POLICE CRIME BRANCH ACTION
ANTI EXTORTION CELL ACTION IN DELHI
DELHI POLICE CRIME BRANCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.