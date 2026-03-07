ETV Bharat / state

दिल्ली में अंतरराज्यीय ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, करोड़ों के ड्रग्स के साथ दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा, बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद, दो गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने किया अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा
क्राइम ब्रांच ने किया अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी की रात करीब 10 बजे एएनटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि मोती नगर इलाके में रहने वाला एक युवक बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी सतेन्द्र मोहन की निगरानी में इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में एसआई देव, एएसआई नीरज, हेड कांस्टेबल दीपक, शरवन, नरेंद्र सिंह यादव, सुरजीत, अमित, महिला हेड कांस्टेबल नीतू और कांस्टेबल विक्रांत शामिल थे.

करोड़ रुपये का नशीला सामान बरामद
टीम ने सर्च वारंट लेने के बाद मोती नगर स्थित आरोपी सार्थक त्यागी (30) के घर पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कमरे से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए. बरामद ड्रग्स में 1016 ग्राम गांजा, 1112 ग्राम चरस, 17 ग्राम एमडीएमए, 1 ग्राम एक्स्टेसी टैबलेट शामिल हैं. बरामद नशीले पदार्थों की अवैध बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है.

अंतरराज्यीय नेटवर्क के जरिए नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त
पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह अंतरराज्यीय नेटवर्क के जरिए विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त करता था. जांच के दौरान पुलिस को उसके सप्लायर के बारे में भी जानकारी मिली, जिसकी पहचान कुलप्रीत सिंह उर्फ सनी (29) निवासी अशोक विहार के रूप में हुई. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी सार्थक त्यागी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सार्थक त्यागी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ मोती नगर थाने में हत्या के प्रयास से जुड़े दो मामले दर्ज हैं. वहीं सह-आरोपी कुलप्रीत सिंह के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एनडीपीएस एक्ट का मामला होने की भी जांच की जा रही है.

दिल्ली पुलिस की ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव के मुताबिक दिल्ली पुलिस ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट के तीन सदस्य गिरफ्तार, 31 किलो अल्प्राजोलम भी जब्त

1 करोड़ के ड्रग्स के साथ स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतरराष्ट्रीय तस्कर को किया गिरफ्तार

TAGGED:

POLICE ACTION ON DRUGS TRAFFICKING
INTERSTATE DRUG NETWORK BUSTED
CRIME BRANCH DCP SANJEEV YADAV
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच
DELHI POLICE CRIME BRANCH ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.