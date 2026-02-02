दिल्ली में नकली जूते बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ग्राफिक डिजाइनर समेत तीन गिरफ्तार
मौके से भारी मशीनें और बड़ी मात्रा में नकली जूते बनाने का सामान बरामद हुआ.
Published : February 2, 2026 at 3:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नामी ब्रांड्स के नकली जूते बनाने और बाजार में खपाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया है कि ये गिरोह अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के जूतों की हूबहू नकल कर दिल्ली में ही उनका अवैध निर्माण, असेंबलिंग और सप्लाई कर रहा था. इस मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी अवैध सप्लाई चेन को बेनकाब कर दिया गया है.
गिरोह में ग्राफिक डिजाइनर भी शामिल
क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव एंटी-एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल ने सबसे पहले उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के अंबे एन्क्लेव, चौहान पट्टी में चल रही नकली जूता फैक्ट्री पर छापा मारा था. यहां से फैक्ट्री मालिक संदीप सिंह (44) को गिरफ्तार किया गया. जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि यह केवल एक यूनिट नहीं, बल्कि पूरा संगठित नेटवर्क है. फैक्ट्री के लिए नकली ब्रांड डाई और डिजाइन तैयार करने का काम नांगलोई निवासी इदु अंसारी उर्फ राजू (30) कर रहा था. वह ग्राफिक डिजाइनर है और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए नामी कंपनियों के जूतों की डिजिटल डिजाइन तैयार करता था. उसके पास से कंप्यूटर सिस्टम, पेन ड्राइव और डाई बनाने की भारी मशीनें बरामद की गईं.
मंडोली में चल रही थी असेंबलिंग यूनिट
इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मंडोली एक्सटेंशन में चल रही असेंबलिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया. यहां से पिंटू (करीब 40 वर्ष), निवासी सुंदर नगरी, को गिरफ्तार किया गया. यह यूनिट नकली जूतों की फिनिशिंग और पैकिंग का काम करती थी.
छापेमारी में इंडियन और कई विदेशी ब्रैंड्स के सैकड़ों जोड़ी नकली जूते, हजारों सोल, अपर, स्टीकर और जूते बनाने की मशीनें बरामद की गईं हैं. क्राइम ब्रांच अधिकारियों के मुताबिक यह गिरोह बेहद योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा था. डिजाइन, डाई निर्माण, असेंबलिंग और बाजार में सप्लाई, हर काम अलग-अलग जगहों से किया जा रहा था ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके.
डीसीपी संजीव कुमार यादव के अनुसार नकली जूतों के इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे भी जांच जारी है और अन्य लिंक खंगाले जा रहे हैं.
