35 साल से फरार आरोपी अरेस्ट, 1991 में हत्या की घटना को दिया था अंजाम, जानिए कैसे हुई गिरफ्तारी
आरोपी अलग-अलग शहरों में रह रहा था, 35 सालों में वह अपने परिवार के संपर्क में बना रहा. वह चुपके से गांव आता-जाता रहता था-पुलिस
Published : April 11, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर से ही सही अपराधी की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं. ऐसा ही कुछ साबित कर दिया है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने. जहां 35 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोपी 1991 से फरार चल रहा है.
ये 35 साल पुराने सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई है. आरोपी की पहचान छवि लाल वर्मा के रूप में हुई है, जो वारदात के बाद से लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा.
2 अगस्त, 1991 को त्रिलोकपुरी इलाके में चाकू मारने की एक घटना हुई थी, जिसमें एक महिला और उसके बेटे पर चाकू से हमला किया गया था इस हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि बेटा बच गया. हमलावर की पहचान उनके किराएदार छबीलाल वर्मा के रूप में हुई, जो पिछले 35 सालों से पुलिस की पकड़ से बच रहा था. इस दौरान वह कलकत्ता, नागपुर, मुंबई और गोवा जैसे कई शहरों में रहा और अपने परिवार के संपर्क में बना रहा. वह चुपके से अपने गांव आता-जाता रहता था. अभी 10 दिन पहले, 10 अप्रैल को, उसे लुधियाना में ACP रमेश लांबा और इंस्पेक्टर मनमीत मलिक के नेतृत्व वाली इंटरस्टेट सेल की एक टीम ने गिरफ्तार किया. वह वहां एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था-DCP क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम
पुलिस के मुताबिक, 2 अगस्त 1991 को त्रिलोकपुरी थाना क्षेत्र के वेस्ट विनोद नगर में एक महिला की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया था. घायल बेटे को इलाज के बाद बचा लिया गया था, लेकिन महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. जांच में सामने आया था कि आरोपी उसी मकान में किरायेदार के रूप में रहता था और लूट के इरादे से उसने वारदात को अंजाम दिया था.
#WATCH दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक हत्या के मामले में पिछले 35 सालों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 11, 2026
DCP क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया, " 2 अगस्त, 1991 को त्रिलोकपुरी इलाके में चाकू मारने की एक घटना हुई, जिसमें एक महिला और उसके बेटे पर एक चाकू से हमला किया… pic.twitter.com/XBP8bOS7ON
घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और साल 1996 में उसे अपराधी घोषित कर दिया गया. मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंपी गई, जिसने पिछले छह महीनों से लगातार तकनीकी सर्विलांस और फील्ड इनपुट के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की.
आखिरकार पुलिस को आरोपी की लोकेशन पंजाब के लुधियाना में मिली. टीम ने वहां छापेमारी कर 10 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे अपनी मकान मालकिन के पास पैसे होने का शक था, जिसके चलते उसने लूट के इरादे से हमला किया था.
डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपी पिछले 35 वर्षों से देश के अलग-अलग शहरों में छिपकर रह रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलता रहा. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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