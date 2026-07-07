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दिल्ली पुलिस ने 10 साल से फरार उम्रकैद के दो दोषी भाइयों को किया गिरफ्तार, एक चर्चित हत्या मामले में भी वांछित

एक दशक से कानून की गिरफ्त से फरार उम्रकैद की सजा पाए दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

Crime Branch arrests two life convicted fugitive brothers
10 साल से फरार उम्रकैद के दोषी दो भाई गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 7, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: एक दशक से कानून की गिरफ्त से फरार उम्रकैद की सजा पाए दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. दोनों भाइयों को अलग-अलग राज्यों में छिपकर रह रहे ठिकानों से दबोचा गया. इनमें से एक आरोपी मुंबई के चर्चित सुपारी लेकर हत्या करने के मामले में भी वांछित था.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरासत अली (56) और शाहनवाज अली (51) के रूप में हुई है. दोनों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और झारखंड के गोड्डा से समन्वित अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया. दोनों वर्ष 1996 में राजौरी गार्डन इलाके में हुए हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके थे.

डीसीपी के अनुसार, वर्ष 2000 में दोनों को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत मिली थी. हालांकि, वर्ष 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए उन्हें शेष सजा काटने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद दोनों फरार हो गए और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे. जांच में यह भी सामने आया कि फिरासत अली फरारी के दौरान वर्ष 2006 में मुंबई में हुए एक सनसनीखेज सुपारी कांड में शामिल था. आरोप है कि एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए दो लाख रुपये की सुपारी दी थी. फिरासत ने अपने साथियों के साथ हत्या करने के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में फेंक दिया था. इस मामले में वह जमानत मिलने के बाद दोबारा फरार हो गया था और मुंबई पुलिस को उसकी तलाश थी.

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में लगातार ठिकाने बदलते रहे. इस दौरान दोनों पुराने कपड़ों का कारोबार कर अपनी पहचान छिपाकर जीवनयापन करते रहे.

डीसीपी संजीव कुमार यादव ने कहा कि यह गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच की लंबी निगरानी, गुप्त सूचना और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि कितना भी समय बीत जाए, गंभीर अपराध करने वाले कानून की पकड़ से बच नहीं सकते. दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जबकि फिरासत अली की गिरफ्तारी की सूचना मुंबई पुलिस को भी दे दी गई है, ताकि वहां दर्ज हत्या के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

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फरार दो भाई गिरफ्तार
TWO LIFE CONVICTED BROTHERS HELD

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