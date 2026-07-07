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दिल्ली पुलिस ने 10 साल से फरार उम्रकैद के दो दोषी भाइयों को किया गिरफ्तार, एक चर्चित हत्या मामले में भी वांछित

नई दिल्ली: एक दशक से कानून की गिरफ्त से फरार उम्रकैद की सजा पाए दो सगे भाइयों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. दोनों भाइयों को अलग-अलग राज्यों में छिपकर रह रहे ठिकानों से दबोचा गया. इनमें से एक आरोपी मुंबई के चर्चित सुपारी लेकर हत्या करने के मामले में भी वांछित था.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरासत अली (56) और शाहनवाज अली (51) के रूप में हुई है. दोनों को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और झारखंड के गोड्डा से समन्वित अभियान चलाकर गिरफ्तार किया गया. दोनों वर्ष 1996 में राजौरी गार्डन इलाके में हुए हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पा चुके थे.

डीसीपी के अनुसार, वर्ष 2000 में दोनों को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत मिली थी. हालांकि, वर्ष 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए उन्हें शेष सजा काटने के लिए जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद दोनों फरार हो गए और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे. जांच में यह भी सामने आया कि फिरासत अली फरारी के दौरान वर्ष 2006 में मुंबई में हुए एक सनसनीखेज सुपारी कांड में शामिल था. आरोप है कि एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए दो लाख रुपये की सुपारी दी थी. फिरासत ने अपने साथियों के साथ हत्या करने के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में फेंक दिया था. इस मामले में वह जमानत मिलने के बाद दोबारा फरार हो गया था और मुंबई पुलिस को उसकी तलाश थी.