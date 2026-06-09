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गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह का शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई

गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरोह का एक वांछित शूटर गिरफ्तार ( ETV Bharat )