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शाहदरा में हत्या की गुत्थी सुलझी : शराब के विवाद में युवक की हत्या, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के नवीन शाहदरा इलाके में निर्माणाधीन मकान की चौथी मंजिल पर रेत में दबा युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शाहदरा थाना पुलिस ने महज 72 घंटे में सुलझाते हुए दो आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया.जांच में खुलासा हुआ कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर शव को रेत में दबाकर छिपा दिया गया था.

डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 6 मई की शाम पुलिस को नवीन शाहदरा स्थित निर्माणाधीन इमारत से तेज बदबू आने की सूचना मिली थी. पुलिस को चौथी मंजिल पर रेत के नीचे दबा करीब 35 वर्षीय युवक का शव मिला.शव काफी सड़ चुका था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी.इसके बाद क्राइम टीम और एफएसएल को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया.

100 सीसीटीवी फुटेज खंगाला

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली.जांच के दौरान पुलिस का शक दो चौकीदारों रानू और आकाश पर गया, जो पास ही दूसरे निर्माणाधीन भवन में काम करते थे.दोनों आरोपी घटना के बाद अचानक मध्य प्रदेश चले गए थे और उनके मोबाइल भी बंद मिले.तकनीकी निगरानी और लगातार छापेमारी के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ में आरोपियों अपराध कबूल लिया. मृतक की पहचान रामसेवक के रूप में हुई. वह आरोपी आकाश का रिश्‍तेदार था.