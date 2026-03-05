ETV Bharat / state

दिल्ली में हुड़दंगियों पर पुलिस का 'हंटर': होली पर 4,929 चालान, नशे में धुत 1,204 चालकों की गाड़ियां जब्त

दिल्ली में 4 मार्च को होली के अवसर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें सड़कों पर कानून का 'सख्त पहरा' लेकर तैनात रही.

दिल्ली में हुड़दंगियों पर पुलिस का 'हंटर'
दिल्ली में हुड़दंगियों पर पुलिस का 'हंटर' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 5, 2026 at 2:39 PM IST

नई दिल्ली: रंगों के पर्व होली पर राजधानी की सड़कों को 'रेसिंग ट्रैक' और 'मयखाना' समझने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस बार कड़ी सख्ती दिखाई है. पुलिस ने विशेष अभियान के तहत नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप पूरी दिल्ली में कुल 4,929 चालान काटे गए. पुलिस की इस आक्रामक कार्रवाई में 1,204 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए, जिन्हें मौके पर ही भारी जुर्माना व वाहन जब्ती का सामना करना पड़ा. साथ ही 3,725 चालान अन्य ट्रैफिक नियमों जैसे ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट व खतरनाक ड्राइविंग के उल्लंघन के लिए किए गए.

4 मार्च को होली के अवसर पर जहां पूरी दिल्ली रंगों में सराबोर थी, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की विशेष टीमें सड़कों पर कानून का 'सख्त पहरा' लेकर तैनात रही. पुलिस का सबसे ज्यादा प्रहार उन लोगों पर था जो शराब के नशे में धुत होकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे थे. दिल्ली पुलिस ने इस बार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि त्योहार की आड़ में अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रेंज वार कार्रवाई: दिल्ली का हर कोना सख्त घेराबंदी में रहा: ट्रैफिक पुलिस ने पूरी दिल्ली को पांच मुख्य रेंजों में बांटकर सघन चेकिंग अभियान चलाया. आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राजधानी के हर हिस्से में पुलिस का डंडा लगभग एक समान सख्ती से चला.

79 जॉइंट पिकेट्स पर सघन जांच: अडिशनल सीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार गुप्ता के अनुसार इस बार चेकिंग के लिए 79 से अधिक जॉइंट पिकेट्स बनाए गए थे. इन पिकेट्स पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ जिला पुलिस के जवान भी तैनात रहे. पुलिस ने न सिर्फ चालान किए, बल्कि नशे में पाए गए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू की. इसके अतिरिक्त खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वाले कई युवाओं के वाहन मौके पर ही जब्त कर लिए गए.

हुड़दंग रोकने के लिए ऑपरेशन आघात: सुरक्षा वव्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस ने होली से पहले ही ऑपरेशन आघात 4.0 के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ दी थी. त्योहार वाले दिन 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर मोर्चा संभाला. ड्रोन कैमरों से पार्कों व होलिका दहन स्थलों की निगरानी की गई, जिससे जबरन रंग लगाने या छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके.

दिल्ली पुलिस की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य किसी की खुशियों में खलल डालना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी परिवार सड़क हादसे की वजह से मातम में न बदल जाए. पुलिस की इस सक्रियता के कारण इस वर्ष होली पर सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी गिरावट देखी गई है. दिल्ली पुलिस ने साबित कर दिया है कि राजधानी की सुरक्षा व कानून का इकबाल कायम रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

