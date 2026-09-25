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दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ पास कराने के लिए बैठाया सॉल्वर, बायोमेट्रिक और माप के दौरान हुआ खुलासा; FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है.

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दिल्ली पुलिस (Concept Image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2026 at 10:32 AM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षा (PEMT) के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. वजीरबाद स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी (DPA) में चल रही चयन प्रक्रिया में एक ऐसा मामला पकड़ा गया, जहां असली अभ्यर्थी की जगह उसका सॉल्वर मैदान में दौड़ लगाकर चला गया और खुद अभ्यर्थी अपनी पीठ पर चेस्ट नंबर चिपकाकर सिर्फ माप (मेजरमेंट) कराने पहुंच गया. सतर्क साथी अभ्यर्थियों की सजगता और पुलिस की मुस्तैदी से यह फर्जीवाड़ा बेनकाब हो गया. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

दौड़ के बाद हुआ शक, शरीर पर नहीं थी धूल या पसीना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अकादमी वजीरबाद में दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहे हैं. इसी दौरान 1600 मीटर की लंबी दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद के कड़े शारीरिक चरणों को पार करने के बाद उम्मीदवारों की छाती और ऊंचाई की माप तथा बायोमेट्रिक औपचारिकताएं पूरी की जानी थीं. इसी प्रक्रिया के दौरान 19 वर्षीय एक अभ्यर्थी, जिसकी पहचान अक्षत (पुत्र, निवासी- वीपीओ सिलाना, जिला सोनीपत, हरियाणा) के रूप में हुई है, को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और वहां खड़े अन्य उम्मीदवारों का ध्यान इस बात पर गया कि इतनी भारी-भरकम शारीरिक गतिविधियों और पसीने से तरबतर कर देने वाले दौर के बावजूद अक्षत के शरीर पर न तो एक बूंद पसीना था और न ही मैदान की कोई धूल-मिट्टी.अन्य उम्मीदवारों ने तुरंत इस पर आपत्ति जताई और अधिकारियों को सूचित किया कि यह वही लड़का नहीं है जिसने मैदान पर दौड़ और कूद जैसी शारीरिक परीक्षाएं वास्तव में दी थीं.

भाई ने किया था सॉल्वर का इंतजाम

मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान अक्षत ने स्वीकार किया कि उसने खुद दौड़ में हिस्सा नहीं लिया था. उसके भाई ने उसकी जगह परीक्षा पास कराने के लिए एक अन्य सॉल्वर का इंतजाम किया था. वह सॉल्वर एक टेंपर्ड फर्जी एडमिट कार्ड के जरिए शातिर तरीके से अकादमी के अंदर घुस गया था. उस फर्जी अभ्यर्थी ने अक्षत की जगह मैदान पर सारी कठिन शारीरिक गतिविधियां पूरी कीं. इसके बाद, जब दौड़ और कूद का चरण समाप्त हो गया, तो वह सॉल्वर चुपचाप बाहर निकल गया और जाते-जाते अपना चेस्ट नंबर असली अभ्यर्थी अक्षत को सौंप गया, ताकि वह बायोमेट्रिक और माप परीक्षण के चरण में आसानी से शामिल हो सके.

सोनिया विहार थाने में मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी अक्षत को तुरंत सोनिया विहार पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में धोखाधड़ी, दस्तावेजों से छेड़छाड़ और साजिश रचने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली.

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