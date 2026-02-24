ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है.

दिल्ली के उपराज्यपाल
दिल्ली के उपराज्यपाल (ETV Bharat)
नई दिल्ली: सशस्त्र बलों में सेवा देकर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से न केवल सेना से प्रशिक्षित युवाओं को करियर का नया अवसर मिलेगा, बल्कि पुलिस बल को भी अनुशासित और कुशल जवान प्राप्त होंगे.

भर्ती नियमों में बड़ा संशोधन

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए 'दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980' के नियम-9 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है. अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के कुल स्वीकृत 42,451 पदों में से एक-तिहाई से अधिक सीधी भर्ती वाले पदों पर अग्निवीरों का दावा मजबूत होगा.

दिल्ली पुलिस भर्ती को एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली पुलिस भर्ती को एलजी ने दी मंजूरी (ETV Bharat)

आयु और शारीरिक परीक्षा में बड़ी छूट

आरक्षण के साथ-साथ पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई अन्य रियायतें भी प्रदान की गई हैं. सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी. अग्निपथ योजना के पहले बैच से सेवामुक्त होने वाले कैडेट्स को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाएगी. पूर्व अग्निवीरों को फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी तरह छूट दी जाएगी, जिससे उनकी नियुक्ति का मार्ग और अधिक सुगम हो जाएगा.

जानिए क्या है अग्निपथ योजना

भारत सरकार द्वारा 16 जून 2022 को शुरू की गई अग्निपथ योजना सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) में युवाओं की भर्ती के लिए एक नई प्रणाली है. चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है और उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है. 4 वर्ष की सेवा के बाद योग्यता के आधार पर अधिकतम 25 प्रतिशत जवानों को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है. सेवामुक्ति के समय अग्निवीरों को लगभग 11.71 लाख का आयकर मुक्त सेवानिधि पैकेज प्रदान किया जाता है.

पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण
पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण (ETV Bharat)

राज्यों में आरक्षण का प्रावधान: दिल्ली के अलावा कई अन्य भाजपा शासित राज्यों ने भी अग्निवीरों के लिए पुलिस और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है.

  • हरियाणा - पुलिस भर्ती में 20 फीसद आरक्षण, वन रक्षक और जेल वार्डर में 10 फीसद कोटा.
  • उत्तर प्रदेश - पुलिस और पीएसी भर्ती में प्राथमिकता और निश्चित कोटा.
  • उत्तराखंड - सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान.
  • मध्य प्रदेश - राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण की घोषणा
  • ओडिशा - पुलिस सेवा में 10 फीसद कोटा और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट.
  • गुजरात - राज्य रिजर्व पुलिस और सशस्त्र पुलिस में प्राथमिकता.
  • छत्तीसगढ़ - पुलिस कॉन्स्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में निश्चित आरक्षण.

