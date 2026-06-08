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रोहतक NH-9 पर खड़ी कार में मिला दिल्ली पुलिस जवान का शव, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

रोहतक हाईवे पर कार में दिल्ली पुलिस जवान का शव मिला. जवान का दम घुटने से मौत की आशंका पुलिस ने जताई है.

ROHTAK NH 9 CONSTABLE DEATH
रोहतक NH-9 पर खड़ी कार में मिला दिल्ली पुलिस जवान का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 3:26 PM IST

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रोहतक: नेशनल हाईवे-9 पर सांपला स्थित कनक ढाबे के पास एक कार में दिल्ली पुलिस के जवान का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद सांपला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान आसौदा गांव निवासी सुधीर के रूप में हुई है, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा था.

संदिग्ध हालत में खड़ी मिली कार: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा. काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार की जांच की. जांच के दौरान कार के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसकी बाद में पहचान सुधीर के रूप में हुई.

कार में मिला दिल्ली पुलिस जवान का शव (ETV Bharat)

घर में पसरा मातम: इधर, घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. जवान की अचानक मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. आसपास के लोगों ने भी घटना पर दुख जताया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा: पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है. फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. मामले में सांपला थाना के जांच अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि, "प्रारंभिक जांच में दम घुटने से मौत होने की आशंका सामने आ रही है. हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मृतक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था और आदर्श नगर थाने में तैनात था."

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