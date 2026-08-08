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नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दिल्ली पुलिस की दलीलें पूरी

कोर्ट इस मामले में दो आरोपियों कपिल सांगवान और उमेद सिंह को भगोड़ा करार दे चुकी है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2026 at 7:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को मकोका मामले के आरोपी नरेश बाल्यान से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पूरी कर लीं. इसके साथ ही स्पेशल जज प्रशांत कुमार ने दो आरोपियों की ओर से आरोप तय करने पर दलीलें सुनने के लिए 17 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अखंड प्रताप सिंह ने दलीलें रखीं.

अखंड प्रताप सिंह ने संक्षिप्त लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. आज सुनवाई के दौरान आरोपियों नरेश बाल्यान और कपिल सांगवान की ओर से दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की. जबकि, बाकी किसी भी आरोपी के वकील ने आरोप तय करने पर कोई दलील नहीं रखी. उसके बाद कोर्ट ने नरेश बाल्यान और कपिल सांगवान की ओर से दलीलें रखने का अंतिम अवसर देते हुए 17 अगस्त को सुनवाई नियत करने का आदेश दिया.

इस मामले में कोर्ट दो आरोपियों कपिल सांगवान और उमेद सिंह को भगोड़ा करार दे चुकी है. दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है.

कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है.

कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

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