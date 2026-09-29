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पिंक बूथ, नेशनल पार्क और अरुण जेटली पार्क पहुंचे दिल्ली पुलिस आयुक्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और आवश्यक इंतजामों का आकलन करना था.

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पार्कों का किया निरीक्षण
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पार्कों का किया निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 8:24 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने हौज खास स्थित पिंक बूथ-एलएसआर कॉलेज, नेशनल पार्क और अरुण जेटली पार्क का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने इन स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का भी निरीक्षण किया.

पुलिस आयुक्त के दौरे के दौरान विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर जोन-2 नीरज ठाकुर, संयुक्त पुलिस आयुक्त/ओएसडी संजय कुमार जैन, संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिणी रेंज विजय कुमार और दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

दौरे के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पार्क में पैदल गश्त की. उन्होंने पार्क के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश एवं आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा से जुड़े अन्य इंतजामों की समीक्षा की. इसके अलावा पिंक बूथ की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया. पुलिस आयुक्त ने पार्क और उससे सटे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का मौके पर आकलन किया.वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई गश्त के दौरान क्षेत्र में पुलिस की तैनाती और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखा गया. अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त को क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी दी.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और आवश्यक इंतजामों का आकलन करना था. पुलिस अधिकारियों ने पार्क, आसपास के इलाकों और पिंक बूथ की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए मौके की स्थिति को समझा.दौरे में दिल्ली पुलिस के अन्य जवान और अधिकारी भी मौजूद रहे .

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