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पिंक बूथ, नेशनल पार्क और अरुण जेटली पार्क पहुंचे दिल्ली पुलिस आयुक्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पार्कों का किया निरीक्षण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने हौज खास स्थित पिंक बूथ-एलएसआर कॉलेज, नेशनल पार्क और अरुण जेटली पार्क का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने इन स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का भी निरीक्षण किया.