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दिल्ली में साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, 1.56 करोड़ रुपये के लेन-देन का खुलासा; दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ये दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं.जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों में करीब 1.56 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन के सबूत मिले हैं. पुलिस का कहना है कि यह रकम विभिन्न ऑनलाइन ठगी मामलों से जुड़ी हो सकती है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले 32 वर्षीय मोहम्मद सादिक और 34 वर्षीय जावेद अंसारी के रूप में हुई है. दोनों पर साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने और ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने में मदद करने का आरोप है.

सोशल मीडिया पर शेयर बाजार में निवेश का देते थे विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई शाहदरा जिले में दर्ज एक साइबर ठगी के मामले की जांच के दौरान की गई. जीटीबी एन्क्लेव निवासी एक महिला ने 9 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे ऑनलाइन निवेश के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया है. शिकायत के अनुसार, उसने सोशल मीडिया पर शेयर बाजार में निवेश से जुड़ा एक विज्ञापन देखा था. विज्ञापन पर क्लिक करने के बाद उसे एक ऑनलाइन ग्रुप में जोड़ा गया, जहां कुछ लोगों ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताकर कम समय में भारी मुनाफे का लालच दिया. उनके झांसे में आकर महिला ने अलग-अलग चरणों में कुल 21 लाख रुपये निवेश कर दिए. कुछ समय बाद जब महिला ने अपने निवेश पर लाभ और राशि वापस लेने की मांग की तो कथित निवेश सलाहकारों ने जवाब देना बंद कर दिया और अंततः उसे ब्लॉक कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया.