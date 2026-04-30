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दिल्‍ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, कराला गैंग के पांच गुर्गे दबोचे; विदेशी हथियार बरामद

दिल्ली पुलिस ने दिनेश कराला गैंग के पांच गुर्गों को गिरफ्तार कर उनके पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियारों का जखीरा बरामद किया है.

karala gang busted
कराला गैंग के पांच गुर्गे गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. रोहिणी जिले की पुलिस ने कुख्यात दिनेश कराला गैंग पर कार्रवाई करते हुए उसके पांच गुर्गों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में विदेशी अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. ज्वाइंट सीपी विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को थाना स्तर पर एक बड़ी और दुर्लभ सफलता बताया है.

ज्वाइंट सीपी विजय कुमार के मुताबिक इस ऑपरेशन में कुल 17 हथियार बरामद किए गए हैं. इनमें ग्लॉक, बेरेटा व टर्किश पिस्टल जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं. इसके अतिरिक्त 106 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. इनमें 9 एमएम और .32 बोर की गोलियां शामिल हैं. पुलिस ने महिंद्रा थार व स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां भी जब्त की हैं, जो संभवतः फर्जी नामों पर रजिस्टर्ड हैं.गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल माथुर उर्फ डोगरा, आदित्य उर्फ बॉबी, कुणाल उर्फ कुकू, सुरेंद्र उर्फ काला व मेरठ से पकड़े गए हथियार सप्लायर इकबाल के रूप में हुई है. इनमें राहुल, सुरेंद्र व इकबाल पुराने अपराधी हैं, जबकि दो आरोपी 22 वर्षीय युवक हैं, जिन्हें हाल ही में गैंग में शामिल किया गया था.

जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कुख्यात गैंगस्टर दिनेश कराला द्वारा जेल से संचालित किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, गैंग का मुख्य काम बाहरी दिल्ली के कराला, कंझावला और नरेला इलाके में प्लॉटों पर कब्जा करना, लोगों को डराकर फिरौती वसूलना व झूठे दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पना था. इस पूरे मामले की कड़ी उस समय जुड़ी, जब कुछ महीने पहले एक प्लॉट विवाद में प्रदीप नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी. जांच के दौरान परत दर परत खुलती गई और सामने आया कि यह गैंग न केवल कब्जा व रंगदारी में लिप्त है, बल्कि हथियारों की खरीद-फरोख्त में भी सक्रिय है.

ज्वाइंट सीपी विजय कुमार ने बताया कि मेरठ से हथियार सप्लाई करने वाले इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही थी. किन लोगों तक पहुंचाई जा रही थी. ज्वाइंट सीपी के मुताबिक इस मामले में अभी जांच जारी है और कुछ अहम किरदार अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं. जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर लिया जाएगा.

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