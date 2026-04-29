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दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय हथियार तस्करी का भंडाफोड़, कई हथियार बरामद, पाकिस्तान से जुड़े तार

नई दिल्ली: राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर भारत में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस नेटवर्क का संचालन फरार अपराधी शाहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी कर रहे थे. पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 23 अत्याधुनिक हथियार और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

स्पेशल सेल की पूर्वी रेंज की टीम ने करीब दो सप्ताह तक चले ऑपरेशन में तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की. जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेशी हथियारों की तस्करी कर उन्हें दिल्ली-एनसीआर और यूपी के अपराधियों तक पहुंचाता था. हथियारों को नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत लाया जाता था और फिर एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई किया जाता था.

प्रमोद सिंह कुशवाहा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ETV Bharat)

ये चीजें बरामद: पुलिस ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग स्थानों से फर्दीन, वसीम मलिक, वसीक, अमन, आदिल, मोहम्मद अहमद, राहिल, इमरान और विशाल को गिरफ्तार किया. इनके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, देसी कट्टे, शॉटगन, कारतूस, मैगजीन और हथियारों की मरम्मत के उपकरण भी बरामद किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए आपस में संपर्क रखते थे और एक संगठित संरचना के तहत काम कर रहे थे.