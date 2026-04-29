दिल्ली पुलिस ने किया अंतरराज्यीय हथियार तस्करी का भंडाफोड़, कई हथियार बरामद, पाकिस्तान से जुड़े तार
पुलिस ने बताया कि गिरोह विदेशी हथियारों की तस्करी कर उन्हें दिल्ली-एनसीआर और यूपी के अपराधियों तक पहुंचाता था. क्या है पूरा मामला, जानें..
Published : April 29, 2026 at 4:44 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में अवैध हथियारों की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर भारत में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. इस नेटवर्क का संचालन फरार अपराधी शाहबाज अंसारी और उसके चाचा रेहान अंसारी कर रहे थे. पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 23 अत्याधुनिक हथियार और 92 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
स्पेशल सेल की पूर्वी रेंज की टीम ने करीब दो सप्ताह तक चले ऑपरेशन में तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी की. जांच में सामने आया कि यह गिरोह विदेशी हथियारों की तस्करी कर उन्हें दिल्ली-एनसीआर और यूपी के अपराधियों तक पहुंचाता था. हथियारों को नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत लाया जाता था और फिर एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से सप्लाई किया जाता था.
ये चीजें बरामद: पुलिस ने 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच अलग-अलग स्थानों से फर्दीन, वसीम मलिक, वसीक, अमन, आदिल, मोहम्मद अहमद, राहिल, इमरान और विशाल को गिरफ्तार किया. इनके पास से सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, देसी कट्टे, शॉटगन, कारतूस, मैगजीन और हथियारों की मरम्मत के उपकरण भी बरामद किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए आपस में संपर्क रखते थे और एक संगठित संरचना के तहत काम कर रहे थे.
पाकिस्तान व नेपाल बॉर्डर से जुड़े होने के संकेत: पूछताछ में खुलासा हुआ कि शाहबाज अंसारी इस नेटवर्क का मुख्य संचालक है, जबकि रेहान अंसारी लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस संभालता था. गिरोह के सदस्य अलग-अलग भूमिकाओं में काम करते हुए हथियारों की सप्लाई चेन को बनाए रखते थे. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि यह सिंडिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है और इसके तार पाकिस्तान व नेपाल बॉर्डर से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और इस तरह के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा. पुलिस अब इस गिरोह के फरार सरगनाओं और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच में जुटी है.
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