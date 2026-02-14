ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मास्टर कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत बिहार के गया में संचालित एक और नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. इस कार्रवाई में गिरोह के मास्टर कोऑर्डिनेटर अरुण (59) को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

डीसीपी एएनटीएफ संजीव कुमार यादव ने बताया कि यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 273/25, धारा 22 एनडीपीएस एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच के तहत की गई है. इससे पहले पटना में भीएक फर्जी फार्मास्युटिकल यूनिट का खुलासा हुआ था जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी तनिष्क से पूछताछ में अरुण का नाम सामने आया, जिसके बाद टीम गया पहुंची और छापेमारी कर अवैध फैक्ट्री पकड़ी.

नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV BHARAT)

नकली दवाइयां बरामद

जांच में पाया गया कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी और वहां अनिवार्य मैन्युफैक्चरिंग व एनालिटिकल केमिस्ट तक नियुक्त नहीं थे. मौके से 1,19,800 जिंक की नकली गोलियां, 42,480 एजीथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलो पैरासिटामोल पाउडर, 444 डिलोना एक्वा इंजेक्शन एम्प्यूल और भारी मात्रा में मशीनरी व पैकिंग सामग्री बरामद की गई.