दिल्ली पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, मास्टर कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस एएनटीएफ ने गया में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड अरुण को गिरफ्तार किया है. पांच करोड़ की अवैध ट्रामाडोल बरामद

नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 14, 2026 at 5:21 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. इसके तहत बिहार के गया में संचालित एक और नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है. इस कार्रवाई में गिरोह के मास्टर कोऑर्डिनेटर अरुण (59) को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

डीसीपी एएनटीएफ संजीव कुमार यादव ने बताया कि यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 273/25, धारा 22 एनडीपीएस एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच के तहत की गई है. इससे पहले पटना में भीएक फर्जी फार्मास्युटिकल यूनिट का खुलासा हुआ था जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी तनिष्क से पूछताछ में अरुण का नाम सामने आया, जिसके बाद टीम गया पहुंची और छापेमारी कर अवैध फैक्ट्री पकड़ी.

नकली दवाइयां बरामद
जांच में पाया गया कि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी और वहां अनिवार्य मैन्युफैक्चरिंग व एनालिटिकल केमिस्ट तक नियुक्त नहीं थे. मौके से 1,19,800 जिंक की नकली गोलियां, 42,480 एजीथ्रोमाइसिन टैबलेट, 27 किलो पैरासिटामोल पाउडर, 444 डिलोना एक्वा इंजेक्शन एम्प्यूल और भारी मात्रा में मशीनरी व पैकिंग सामग्री बरामद की गई.

5 करोड़ की कीमत की दवाइयां बरामद
डीसीपी ने बताया कि अरुण अवैध रूप से तस्करी कर लाए गए ट्रामाडोल पाउडर (करीब 5 किलो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक) से टैबलेट तैयार कर उन्हें फर्जी मेडिकल चैनलों के जरिए ऊंची कीमत पर बेचता था. इन दवाओं का इस्तेमाल हेरोइन के विकल्प के रूप में किया जा रहा था, जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था.

डीसीपी संजीव कुमार यादव ने कहा कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. एएनटीएफ की लगातार निगरानी, तकनीकी जांच और अंतरराज्यीय समन्वय से इस संगठित गिरोह की कमर तोड़ दी गई है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

संपादक की पसंद

