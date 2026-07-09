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दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक या क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी साझा न करें.

दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़
दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: अगर आपके पास भी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का फोन आए और आपसे कार्ड की गोपनीय जानकारी मांगी जाए, तो सावधान हो जाइए. उत्तर-पूर्वी दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी कॉल सेंटर चलाकर लोगों से बैंक अधिकारी बनकर संपर्क करता था और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर उनके खातों से ऑनलाइन खरीदारी कर लाखों रुपये की ठगी करता था.

मामले का खुलासा करावल नगर निवासी अमित कुमार की शिकायत के बाद हुआ. पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे बैंक अधिकारी बनकर कॉल की गई और क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया गया. बातचीत के दौरान आरोपियों ने उससे कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल कर ली और उसके क्रेडिट कार्ड से करीब 1.31 लाख रुपये की ऑनलाइन खरीदारी कर डाली.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

जांच के दौरान साइबर थाना उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने तकनीकी निगरानी और डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई. पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम से ब्लिंकिट के जरिए मोबाइल फोन और पावर बैंक खरीदे गए थे. डिजिटल ट्रेल के आधार पर पुलिस ने अनीश गुप्ता की पहचान की और पूछताछ में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ.

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर उड़ाते थे लाखों रुपये

इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में नितिन सोलंकी, ध्रुव, अनीश गुप्ता, सिमरन, ईशिका और बॉबी श्रेष्ठ शामिल हैं. इनके कब्जे से पांच मोबाइल फोन और ठगी की रकम से खरीदा गया एक पावर बैंक बरामद किया गया है.

गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से करता था काम

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से काम करता था. कॉल सेंटर में बैठे आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों का विश्वास जीतते थे. इसके बाद क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने, कार्ड अपडेट करने या अन्य बैंकिंग सुविधा देने का झांसा देकर कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे. जैसे ही जानकारी मिलती, आरोपी पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से महंगे सामान की ऑनलाइन खरीदारी कर लेते थे.

उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अहलावल ने कहा कि पुलिस ने इस संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है. साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया और इनके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर बैंक या क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी साझा न करें और संदिग्ध कॉल की तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस को सूचना दें.

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