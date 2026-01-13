ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम सिंडिकेट का किया भंडाफोड़; 8 आरोपी गिरफ्तार, चीन कनेक्शन के साथ चलता था करोड़ों का खेल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली तक फैले एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह फर्जी और म्यूल बैंक खातों के जरिए देशभर में लोगों से ठगी कर रकम को कई परतों में घुमाकर आखिरकार क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था. पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही जांच में करीब 15 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है.

जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह का कामकाज बेहद संगठित और तकनीकी तरीके से किया जा रहा था. सबसे पहले गिरोह के सदस्य गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है. इन खातों का इस्तेमाल सिर्फ ठगी की रकम मंगाने के लिए किया जाता था. जैसे ही किसी पीड़ित से पैसा इन खातों में आता, तुरंत उसे आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि असली ठगों तक सीधा सुराग न पहुंचे.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों के मोबाइल फोन में व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चाइना आधारित ऑपरेटर्स से लगातार संपर्क रहता था. इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड और ओटीपी तक साझा किए जाते थे. इसके लिए आरोपी मोबाइल में खास तरह के APK फाइल इंस्टॉल कराते थे, जो एसएमएस फॉरवर्डर की तरह काम करती थीं. इससे खाते पर आने वाला ओटीपी सीधे विदेश बैठे ऑपरेटर्स तक पहुंच जाता था और वे खाते पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते थे. इसके बाद इस रकम को अलग-अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के जरिए USDT में बदल दिया जाता था.

जांच में यह भी सामने आया कि Binance, MetaMask, Bitget और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. ठगी से मिलने वाला कमीशन भी आरोपियों को क्रिप्टोकरेंसी के रूप में ही दिया जाता था. जांच में खुलासा हुआ कि सभी आरोपी व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चाइना आधारित ऑपरेटर्स के संपर्क में थे. पूर्वी जिला पुलिस के मुताबिक, गिरोह के अन्य सदस्यों और विदेशी लिंक की तलाश जारी है.

गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका

डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना नेटवर्क दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में फैला हुआ था. गिरफ्तार आरोपियों में शालीमार गार्डन गाजियाबाद निवासी 25 वर्षीय वसीम शामिल है, जिसके नाम पर चार म्यूल बैंक खाते पाए गए. वसीम पुरानी सीमापुरी इलाके में जैकेट सिलाई का काम करता था और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम को आगे बढ़ाता था. इसके अलावा, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन निवासी 29 वर्षीय तोसीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और कई फर्जी खातों को ऑपरेट करता था.