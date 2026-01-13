ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस ने साइबर क्राइम सिंडिकेट का किया भंडाफोड़; 8 आरोपी गिरफ्तार, चीन कनेक्शन के साथ चलता था करोड़ों का खेल

दिल्ली से यूपी तक फैला साइबर ठगी का जाल. पुलिस को जांच में करीब 15 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है.

साइबर क्राइम सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़
साइबर क्राइम सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली तक फैले एक बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह फर्जी और म्यूल बैंक खातों के जरिए देशभर में लोगों से ठगी कर रकम को कई परतों में घुमाकर आखिरकार क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता था. पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही जांच में करीब 15 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है.

जांच के दौरान सामने आया कि गिरोह का कामकाज बेहद संगठित और तकनीकी तरीके से किया जा रहा था. सबसे पहले गिरोह के सदस्य गरीब और जरूरतमंद लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे, जिन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है. इन खातों का इस्तेमाल सिर्फ ठगी की रकम मंगाने के लिए किया जाता था. जैसे ही किसी पीड़ित से पैसा इन खातों में आता, तुरंत उसे आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था, ताकि असली ठगों तक सीधा सुराग न पहुंचे.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों के मोबाइल फोन में व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चाइना आधारित ऑपरेटर्स से लगातार संपर्क रहता था. इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैंक खातों की इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड और ओटीपी तक साझा किए जाते थे. इसके लिए आरोपी मोबाइल में खास तरह के APK फाइल इंस्टॉल कराते थे, जो एसएमएस फॉरवर्डर की तरह काम करती थीं. इससे खाते पर आने वाला ओटीपी सीधे विदेश बैठे ऑपरेटर्स तक पहुंच जाता था और वे खाते पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते थे. इसके बाद इस रकम को अलग-अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के जरिए USDT में बदल दिया जाता था.

जांच में यह भी सामने आया कि Binance, MetaMask, Bitget और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा था. ठगी से मिलने वाला कमीशन भी आरोपियों को क्रिप्टोकरेंसी के रूप में ही दिया जाता था. जांच में खुलासा हुआ कि सभी आरोपी व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चाइना आधारित ऑपरेटर्स के संपर्क में थे. पूर्वी जिला पुलिस के मुताबिक, गिरोह के अन्य सदस्यों और विदेशी लिंक की तलाश जारी है.

गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका

डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना नेटवर्क दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में फैला हुआ था. गिरफ्तार आरोपियों में शालीमार गार्डन गाजियाबाद निवासी 25 वर्षीय वसीम शामिल है, जिसके नाम पर चार म्यूल बैंक खाते पाए गए. वसीम पुरानी सीमापुरी इलाके में जैकेट सिलाई का काम करता था और इन्हीं खातों के जरिए ठगी की रकम को आगे बढ़ाता था. इसके अलावा, गाजियाबाद के शालीमार गार्डन निवासी 29 वर्षीय तोसीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और कई फर्जी खातों को ऑपरेट करता था.

दिल्ली के सीमापुरी इलाके से 36 वर्षीय साबिर को पकड़ा गया, जो पेशे से प्रॉपर्टी ब्रोकर है और व्हाट्सऐप के जरिए बैंक खाते और क्रिप्टो लेनदेन से जुड़े संपर्क उपलब्ध कराता था. उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सैय्यद बड़ा इलाके से 24 वर्षीय फरकान उर्फ डॉ शिनू को गिरफ्तार किया गया, जो मेडिकल स्टोर चलाता था और ठगी की रकम को USDT में बदलने का काम करता था. उसके करीबी सहयोगी 25 वर्षीय साहिबे आलम को मुरादाबाद के जयंतिपुर इलाके से दबोचा गया, जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था.

पुलिस ने रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के नगला उदई गांव से 30 वर्षीय मोहम्मद जावेद को भी गिरफ्तार किया है, जो एमआर का काम करता था और व्हाट्सऐप व टेलीग्राम के जरिए बैंक खातों की जानकारी साझा करता था. सबसे अहम गिरफ्तारी बरेली के पुराने शहर स्थित एजाज नगर इलाके से 35 वर्षीय मोहम्मद रज़ा कादरी की हुई, जो इस नेटवर्क का बड़ा अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर था. उसके कब्जे से कई मोबाइल फोन और दर्जनों बैंक खातों की जानकारी मिली है. इसके अलावा, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से 24 वर्षीय नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, जो फल विक्रेता है और अलग-अलग राज्यों के म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराता था.

पुलिस ने बरामद की अहम सामग्री

डीसीपी अभिषेक धनिया ने बताया कि पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने तकनीकी सर्विलांस और बैंक ट्रांजेक्शन के गहन विश्लेषण के बाद पूरे नेटवर्क की परतें खोलीं. अब तक 85 म्यूल बैंक खातों का पता लगाया जा चुका है, जिनसे जुड़े 600 से ज्यादा NCRP शिकायतें देशभर से सामने आई हैं. आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड और 4 लाख 70 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

ये भी पढ़ें:

  1. CYBER CRIME 2025: दुनिया में तेजी से बढ़ा साइबर फ्रॉड, दिल्ली में भी करोड़ों की ठगी, जानें इस साल की बड़ी घटनाएं
  2. नोएडा में साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा, इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले 13 गिरफ्तार
  3. एयर इंडिया-विस्तारा में नौकरी का झांसा, शाहदरा पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा, जानिए- कैसे करते थे ठगी

TAGGED:

DELHI CYBER CRIME
INTER STATE CYBER FRAUD GANG
दिल्ली साइबर ठगी मामला
DELHI POLICE CYBERCRIME NETWORK
CYBER FRAUD RACKET BUSTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.