4 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय ठगी का भंडाफोड़, 'म्यूल अकाउंट' के जरिए पैसे किए जा रहे थे ट्रांसफर, 8 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 14 दिनों के अंदर कुल करीब 4 करोड़ रुपये अलग-अलग म्यूल अकाउंट्स में जमा कराए. जानें पूरा मामला..
Published : January 18, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में एक 42 वर्षीय महिला के निवेश के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. महिला को शेयर मार्केट में एक्सपर्ट गाइडेंस का झांसा दिया गया और धीरे-धीरे उससे 15 लाख 58 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए. जब मामला दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम तक पहुंचा, तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ. इस दौरान सामने आया कि ठग विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप पर संपर्क करते थे.
जानकारी के अनुसार, लोगों को फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट्स, नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और झूठे वादों के जरिए भरोसे में लिया जाता था. जैसे ही पैसा जमा होता, वह सीधे ठगों के पास नहीं जाता, बल्कि पहले म्यूल बैंक अकाउंट्स में डाला जाता था. साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि केवल 14 दिनों के अंदर कुल करीब 4 करोड़ रुपये अलग-अलग म्यूल अकाउंट्स में जमा किए गए. इन खातों को जानबूझकर अलग-अलग राज्यों में खोला गया, ताकि पुलिस की पकड़ कमजोर रहे. अब तक 63 NCRP शिकायतें इसी नेटवर्क से जुड़ी पाई गई हैं. पैसे की डिजिटल ट्रेल को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की.
इस दौरान 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो अकाउंट सप्लाई, ट्रांजैक्शन और विदेशी हैंडलर्स से संपर्क का काम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 स्मार्टफोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने में किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि जिन व्हाट्सऐप नंबरों से निवेश का झांसा दिया जा रहा था, वे कंबोडिया से ऑपरेट हो रहे थे. भारत में मौजूद आरोपी केवल पैसा मैनेज करने की कड़ी थे. दिल्ली पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े विदेशी हैंडलर्स की पहचान की जा रही है और इस मामले में आगे भी बड़ी कार्रवाई संभव है.
एक अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गैंग फेक इनलेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत लोगों से व्हाट्सऐप कॉल के जरिए इनवेस्ट कराते थे.टीम ने पता लगाया कि टोटल ट्रांजैक्शन 4 करोड़ रुपये का हुआ और चार राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. लोगों को निवेश का झांसा देकर ये लोग इनवेस्ट करने के बहाने पैसे को म्यूल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया करते थे, जिसे बाद में कंबोडिया मेन हैंडलर्स के पास भेज दिया जाता था. कई सिम व मोबाइल बरामद किए गए हैं. आगे की जांच की जा रही है. - अभिमन्यु पोसवाल, एडीशनल डीसीपी, साउथ वेस्ट
