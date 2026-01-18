ETV Bharat / state

4 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय ठगी का भंडाफोड़, 'म्यूल अकाउंट' के जरिए पैसे किए जा रहे थे ट्रांसफर, 8 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली में एक 42 वर्षीय महिला के निवेश के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है. महिला को शेयर मार्केट में एक्सपर्ट गाइडेंस का झांसा दिया गया और धीरे-धीरे उससे 15 लाख 58 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए. जब मामला दिल्ली पुलिस की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर टीम तक पहुंचा, तब जाकर अंतर्राष्ट्रीय ठगी नेटवर्क का खुलासा हुआ. इस दौरान सामने आया कि ठग विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप पर संपर्क करते थे.

जानकारी के अनुसार, लोगों को फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट्स, नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और झूठे वादों के जरिए भरोसे में लिया जाता था. जैसे ही पैसा जमा होता, वह सीधे ठगों के पास नहीं जाता, बल्कि पहले म्यूल बैंक अकाउंट्स में डाला जाता था. साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि केवल 14 दिनों के अंदर कुल करीब 4 करोड़ रुपये अलग-अलग म्यूल अकाउंट्स में जमा किए गए. इन खातों को जानबूझकर अलग-अलग राज्यों में खोला गया, ताकि पुलिस की पकड़ कमजोर रहे. अब तक 63 NCRP शिकायतें इसी नेटवर्क से जुड़ी पाई गई हैं. पैसे की डिजिटल ट्रेल को फॉलो करते हुए दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की.