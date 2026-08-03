चाइल्ड एडॉप्शन के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश, दंपतियों को झांसा देकर ठगते थे आरोपी, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.
Published : August 3, 2026 at 6:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला साइबर थाना टीम ने बच्चों को गोद दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक महिला से बच्चे को गोद दिलाने का झांसा देकर 1.37 लाख रुपये ठग लिए थे. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में लगातार तकनीकी निगरानी व कई स्थानों पर छापेमारी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.
उत्तरी जिला के डीसीपी राजा बंठिया ने बताया कि बुराड़ी निवासी 30 वर्षीय एक महिला ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन चाइल्ड एडॉप्शन से जुड़ी जानकारी तलाशने के दौरान उसे एक मोबाइल नंबर मिला. संपर्क करने पर व्यक्ति ने अपना नाम सचिन अग्रवाल बताया और खुद को बच्चों को कानूनी रूप से गोद दिलाने वाली संस्था का प्रतिनिधि बताया.
#WATCH | Delhi: On cyber police busting interstate fraud of fake child adoption case, DCP North Raja Banthia says, “We received a complaint from a woman in Burari who claimed to have seen an ad online that claimed to provide child adoption services. She contacted a mobile number… pic.twitter.com/qRlRuNa0yI— ANI (@ANI) August 3, 2026
चाइल्ड एडॉप्शन के नाम पर रैकेट का पर्दाफाश
आरोपी ने महिला को विश्वास दिलाया कि उसके पास गोद लेने के लिए एक नवजात बालक उपलब्ध है. इसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन फीस, बुकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन शुल्क समेत अलग-अलग मदों में कई बार पैसे जमा कराए. महिला का भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने फर्जी एनजीओ रसीदें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व अन्य फर्जी मेडिकल दस्तावेज भी भेजे.
दिल्ली में चाइल्ड एडॉप्शन के नाम पर ठगी
डीसीपी राजा बंठिया के मुताबिक जब महिला ने बच्चे की मां से मिलने की इच्छा जताई तो आरोपी ने संस्था की नीति का हवाला देकर मिलने से इनकार कर दिया. उसने भरोसा दिलाया कि बच्चे के जन्म के बाद मुलाकात कराई जाएगी. बाद में उसने बच्चे को लाने वाले वाहन के परिवहन खर्च के नाम पर भी अतिरिक्त रकम मांगी. महिला ने उसके कहने पर भुगतान कर दिया, लेकिन इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया. ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.
दंपतियों को झांसा देकर ठगते थे आरोपी
मामले की जांच के लिए एसआई अरविंद यादव के नेतृत्व में एचसी हिमांशु, एचसी रवि व एचसी भारत की टीम गठित की गई. टीम ने करीब 100 मोबाइल नंबरों व आईएमईआई का तकनीकी विश्लेषण किया तथा बैंक खातों के जरिए पैसों के लेनदेन की विस्तृत जांच की गई. जांच के दौरान जिस बैंक खाते में ठगी की रकम जमा हुई, वह सचिन अग्रवाल के नाम पर मिला. हालांकि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था. तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस टीम बरेली पहुंची और 31 जुलाई को कई छापेमारियों के बाद सचिन अग्रवाल (46) व राकेश कुमार उर्फ डॉ. आरके (52) को गिरफ्तार कर लिया गया.
विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल
पूछताछ में सचिन अग्रवाल ने खुलासा किया कि वह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर डालकर लोगों को कानूनी रूप से बच्चे गोद दिलाने का दावा करता था. इच्छुक दंपतियों से संपर्क होने पर वह रजिस्ट्रेशन, बुकिंग, बेबी रिसीविंग, ट्रांसपोर्टेशन व अन्य फर्जी शुल्क के नाम पर रकम वसूलता था. भरोसा बनाए रखने के लिए वह फर्जी एनजीओ रसीदें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट व अन्य नकली दस्तावेज भेजता था. इतना ही नहीं वह पीड़ितों को बच्चे के लिए कपड़े खरीदने तक की सलाह देता था. तय तारीख पर बच्चे की डिलीवरी का भरोसा देता था. अंतिम समय में वह परिवहन खर्च के नाम पर और पैसे मांगता और रकम मिलते ही मोबाइल बंद कर फरार हो जाता था.
डीसीपी राजा बंठिया ने बताया कि गिरफ्तार दूसरा आरोपी राकेश कुमार उर्फ डॉ. आरके पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है. जांच में सामने आया कि वही इस गिरोह को फर्जी एनजीओ भुगतान रसीदें, नकली मेडिकल दस्तावेज तथा अस्पतालों व डॉक्टरों से संबंधित फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराता था, जिससे पूरे एडॉप्शन प्रोसेस को वास्तविक दिखाया जा सके.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, एक बैंक पासबुक, छह डेबिट कार्ड, दो पैन कार्ड तथा अस्पतालों व डॉक्टरों की 14 मुहरें बरामद की हैं. गिरफ्तार सचिन अग्रवाल वर्ष 2025 में बरेली के प्रेम नगर थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में भी पहले से आरोपी रह चुका है. पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.
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