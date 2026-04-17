48 घंटे में ‘ठक-ठक गैंग’ का पर्दाफाश, एक शातिर आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर ‘ठक-ठक गैंग’ का पर्दाफाश किया और एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
Published : April 17, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने 48 घंटे में ‘ठक-ठक गैंग’ के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से चोरी किया गया कीमती सामान, विदेशी मुद्रा और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया गया है. 12 अप्रैल 2026 को दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में एक ई-एफआईआर दर्ज की गई थी.
शिकायतकर्ता दीदार सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ धौला कुआं के पास रिंग रोड पर अपनी टैक्सी में थे. इसी दौरान दो अज्ञात युवक उनके पास आए और मदद मांगने के बहाने गाड़ी रुकवा ली. जैसे ही चालक ने गाड़ी रोकी, आरोपियों ने ‘ठक-ठक’ कर उनका ध्यान भटकाया और इसी दौरान कार में रखा एक बैग चोरी कर लिया. इसके बाद दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर मौके से भाग निकले.
ऐसे मिली पुलिस को कामयाबी
दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस टीम का नेतृत्व एसएचओ इंस्पेक्टर श्योराम यादव कर रहे थे, जबकि पूरे ऑपरेशन की निगरानी एसीपी अनिल कुमार द्वारा की जा रही थी. जांच के दौरान पुलिस टीम ने रिंग रोड, रिज रोड, तोड़ापुर और इंदरपुरी इलाके के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी की पहचान की गई.
24 वर्षीय आरोपी कुनाल, डॉ. अंबेडकर नगर के मदनगीर का रहने वाला है. आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सामान बरामद कर लिया गया है. बरामद सामान में दो सोने की अंगूठियां, झुमके, सोने की चेन, हीरे जड़ा हार, नथ, चांदी के आभूषण, 3000 कनाडाई डॉलर, 10 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन, पासपोर्ट और पीआर कार्ड शामिल हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी पुलिस ने जब्त कर ली है.
एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोस्वाल ने बताया कि आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया लगभग पूरा सामान बरामद कर लिया गया है. यह ‘ठक-ठक गैंग’ का सक्रिय सदस्य है, जो लोगों का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम देता था. इस गिरफ्तारी से चार मामलों का खुलासा हुआ है और आगे की जांच जारी है.
पहले से दर्ज हैं आर्म्स एक्ट के आठ मामले
गिरफ्तार आरोपी कुनाल पहले से ही आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट के कुल 8 मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है. ‘ठक-ठक गैंग’ एक ऐसा गिरोह है, जो गाड़ी के शीशे पर ‘ठक-ठक’ कर ड्राइवर का ध्यान भटकाता है. जैसे ही ड्राइवर खिड़की खोलता है, दूसरा साथी कार में रखे कीमती सामान को चुरा लेता है. ये गैंग खासतौर पर ट्रैफिक जाम वाले इलाकों और कम सीसीटीवी निगरानी वाले स्थानों को निशाना बनाता है, ताकि आसानी से भीड़ का फायदा उठाकर फरार हुआ जा सके. पुलिस ने इस मामले में कुल चार चोरी के मामलों का खुलासा किया है और आगे की जांच जारी है. साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि सड़क पर चलते समय सतर्क रहें और अनजान लोगों से सावधान रहें.
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