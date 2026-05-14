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दिल्ली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का किया भंडाफोड़, 51 iPhone और 15 Android फोन बरामद

मोबाइल फोनों की अवैध खरीद और बिक्री में शामिल पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपियों से पूछताछ जारी.

51 iPhone और 15 Android फ़ोन बरामद
51 iPhone और 15 Android फ़ोन बरामदt (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 7:00 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया. सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र के सरायकाले खां पुलिस चौकी ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इन आरोपियों के पास से 66 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. जिसमें 51 आईफोन और 15 एंड्राइड फोन शामिल है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर, सुहेल और जहीर के रूप में हुआ है. पुलिस स्नैचिंग से संबंधित मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

दक्षिण-पूर्वी जिले के डीसीपी जसबीर सिंह ने बताया कि आईपी पार्क गेट नंबर 4 के पास पुलिस को एक स्नैचिंग की घटना की सूचना मिली, जिसमें शिकायतकर्ता से मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने उसका आईफोन 17 प्रो (नारंगी रंग) छीन लिया. इस घटना के बाद सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. जांच के दौरान, टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और संदिग्धों पर लगातार नजर रखी. इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुख्य आरोपी समीर और सुहैल की पहचान और गिरफ्तारी हुई.

दिल्ली पुलिस ने फोन स्नैचिंग गिरोह का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि स्नैचिंग करने के बाद, वे चोरी किए गए आईफोन को बेचने के लिए एक रिसीवर को सौंप देते थे. इसके बाद जांच टीम ने रिसीवर नेटवर्क का भी पता लगाया और रिसीवर, ज़ाहिर उर्फ ​​सलमान को गिरफ्तार किया. लगातार पूछताछ करने पर, उसने खुलासा किया कि वह विभिन्न स्नैचिंग करने वाले अपराधियों से चोरी के मोबाइल फोन प्राप्त करता था, जिन्हें वह ग्रे मार्केट में बेचता था. उसके कहने पर, दिल्ली के चांदनी महल, डिलाइट सिनेमा के पीछे छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए है.

पूछताछ के दौरान, आरोपी ज़ाहिर ने खुलासा किया कि वह छीन-झपट करने वालों और अपराधियों से सस्ते दामों पर चोरी के मोबाइल फोन खरीदता था और बाद में उन्हें लाभ के लिए, अलग-अलग लोगों को बेच देता था. उसने आगे खुलासा किया कि शिकायतकर्ता का आईफोन 17 प्रो उसने पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को 40,000 रुपये में बेच दिया. डीसीपी जसबीर सिंह ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल फोनों की अवैध खरीद और बिक्री में शामिल पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आरोपियों से आगे पूछताछ जारी है.

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