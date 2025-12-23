ETV Bharat / state

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4.3 करोड़ का एक्सपायर्ड फूड पकड़ा, नामी ब्रांड्स के नाम पर बेचा जा रहा था नकली प्रोडक्ट

दिल्ली में एक्सपायर्ड खाने का सामान बाजारों में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को दबोचा

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4.3 करोड़ रुपये का एक्सपायर्ड फूड पकड़ा
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 4.3 करोड़ रुपये का एक्सपायर्ड फूड पकड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 23, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह विदेशों से आने वाले एक्सपायर खाद्य पदार्थों को नई पैकिंग और जाली तारीखों के साथ भारतीय बाजारों में खपा रहा था. डीसीपी (क्राइम ब्रांच) हर्ष इंदोरा ने बताया कि इस कार्रवाई में 4.3 करोड़ रुपए कीमत का माल जब्त किया गया है. साथ ही गिरोह के मास्टरमाइंड सहित सात लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

विदेशी 'कचरे' को बना रहे थे फ्रेश प्रीमियम फूडः डीसीपी हर्ष इंदोरा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय पर बताया कि यह गिरोह बेहद व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था. आरोपी मुंबई के एजेंटों के माध्यम से अमेरिका, ब्रिटेन व दुबई जैसे देशों से ऐसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स आयात करते थे, जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती थी या फिर जल्द ही एक्सपायर होने वाले होते थे. इन उत्पादों को कौड़ियों के भाव खरीदकर दिल्ली के सदर बाजार इलाके के गोदामों में लाया जाता था.

एक्सपायर्ड खाने का सामान बाजारों में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)

केमिकल से मिटाते थे पुरानी तारीखेंः डीसीपी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि गिरोह ने बाकायदा एक अडल्ट्रेशन फैक्ट्री बना रखी थी. थिनर और रसायनों की मदद से डिब्बों पर छपी पुरानी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटा दिया जाता था. इसके बाद हैंड-हेल्ड इंकजेट प्रिंटर और जाली बारकोड स्टिकर्स का उपयोग कर उन पर नई तारीखें, बैच नंबर व नई एमआरपी डाल दी जाती थी. एक्सपायर्ड चॉकलेट, बिस्किट व सॉस को नई और चमकदार रैपर में पैक कर दिया जाता था, जिससे वे बिल्कुल ताजा लगें.

नामी स्टोर्स व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सप्लाईः डीसीपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि ये जहरीले उत्पाद केवल छोटी दुकानों पर ही नहीं, बल्कि मॉडर्न बाजार, नेचर बास्केट, फूड स्टोरी जैसे बड़े रिटेल चेन, नामी शॉपिंग मॉल्स व प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे भारत में बेचे जा रहे थे. इनमें बच्चों के पसंदीदा ओरियो बिस्किट, किंडर जॉय, न्यूटेला और विभिन्न विदेशी एनर्जी ड्रिंक्स शामिल थे.

43 टन से अधिक खाद्य पदार्थ जब्तः क्राइम ब्रांच ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सामान बरामद किया है. खाद्य सामग्री में 43,762 किलो बिस्किट, स्नैक्स, नूडल्स आदि बरामद किए हैं. साथ ही पेय पदार्थ में 14,665 लीटर कोका-कोला, स्टारबक्स कॉफी, प्राइम एनर्जी ड्रिंक जब्त की गई है. सॉस और केचप में 23,050 किलो हाइंज केचप, मेयोनीज, पीनट बटर बरामद किया गया है. इसके साथ ही लिंट, फेरेरो रोचर, गैलेक्सी और स्किल्स जैसे नामी ब्रांड्स के चॉकलेट और कैंडी बरामद हुए हैं.

गिरफ्तारी व कानूनी कार्रवाईः दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 54 वर्षीय मास्टरमाइंड अटल जायसवाल को गिरफ्तार किया है, जो राणा प्रताप बाग का निवासी है. उसके साथ झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के छह अन्य सहयोगियों को भी दबोचा गया है. पुलिस ने इनके पास से डेट बदलने वाली मशीनें, प्रिंटर व बड़ी मात्रा में केमिकल भी बरामद किए हैं. डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि यह जनता के स्वास्थ्य के साथ एक गंभीर अपराध है. भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली क्राइम ब्रांच का एक्शन, अफ्रीकन ड्रग सिंडिकेट नेटवर्क का भंडाफोड़, 15 विदेशी नागरिकों को भी पकड़ा
  2. सीबीआईसी का पूर्व अधिकारी 27 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार, क्रिप्टो में दुबई भेजी जाती थी रकम
  3. दिल्ली पुलिस का "ऑपरेशन आघात", 24 घंटे में 63 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल, शराब और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद

TAGGED:

ILLEGAL EXPIRE FOOD PRODUCTS DELHI
ILLEGAL EXPIRED FOOD PRODUCTS
दिल्ली एक्सपायर्ड फूड रैकेट खुलासा
DELHI EXPIRED FOOD RACKET EXPOSED
EXPIRED FOOD RACKET EXPOSED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.