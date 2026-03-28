दिल्ली पुलिस ने किया इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, 5 साइबर ठग गिरफ्तार
Published : March 28, 2026 at 10:34 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां साइबर पुलिस ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. जो लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे थे.
मामला 4 सितंबर 2025 का है, जब एक शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई. शिकायतकर्ता, जो अरुणाचल प्रदेश का निवासी है और फिलहाल दिल्ली में रह रहा था, उसे नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी के जरिए शेयर मार्केट में निवेश का झांसा दिया गया.
12 लाख 22 हजार 670 की ठगी का मामला
आरोप है कि परिणीति जैन नाम की महिला और उसके साथियों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क कर उसे भारी मुनाफे का लालच दिया. इस झांसे में आकर पीड़ित ने करीब 12 लाख 22 हजार 670 रुपये निवेश कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि पूरी कंपनी फर्जी थी और उसके साथ ठगी हुई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना, साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक विशेष टीम का गठन किया गया. टेक्निकल सर्विलांस, मनी ट्रेल और डिजिटल विश्लेषण के जरिए पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन महाराष्ट्र में ट्रेस की. इसके बाद महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में छापा मारकर मुख्य आरोपी श्रीधर दिलीप इंगले को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके आधार पर बाकी 4 आरोपियों अर्चिर्यान कांबले, अजीज शेख, प्रणव गुलदगड़ और विशाल बछाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
नेटवर्क का एक सदस्य दुबई में बैठा
जांच में सामने आया कि यह पूरा गिरोह म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करता था. ये लोग अलग-अलग लोगों के बैंक खाते हासिल कर उन्हें साइबर ठगों को कमीशन पर उपलब्ध कराते थे. इन खातों के जरिए ठगी की रकम इधर-उधर ट्रांसफर की जाती थी, ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके. इस नेटवर्क का एक सदस्य दुबई में बैठा चैतन्य भी बताया जा रहा है,जो इस पूरे रैकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चला रहा था.
गिरोह से जुड़ी 18 शिकायतें भी मिली
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन और 35 बैंक खातों का विवरण बरामद किया है. जांच में यह भी सामने आया है कि इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये के फ्रॉड को अंजाम दिया गया,जिससे देश के कई राज्यों के लोग प्रभावित हुए हैं. साथ ही, एनसीआरपी पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी 18 शिकायतें भी सामने आई हैं.
एडिशनल डीसीपी विकास मीणा ने बताया कि,साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस टीम ने एक संगठित इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी म्यूल बैंक खातों के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देते थे।गिरोह का नेटवर्क महाराष्ट्र से लेकर दुबई तक फैला हुआ है. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.
फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है,और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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