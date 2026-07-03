दिल्ली के शाहदरा में अंतरराज्यीय जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 21 गिरफ्तार
दिल्ली के शाहदरा में इंटरस्टेट जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 21 गिरफ्तार, ₹15 लाख की गेमिंग चिप्स बरामद
Published : July 3, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की शाहदरा जिला एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने पश्चिम नाथू कॉलोनी में संचालित एक अंतरराज्यीय जुआ सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 16 पुरुष और 5 महिलाओं समेत कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान करीब 15 लाख रुपये की 2,998 गेमिंग चिप्स, 77,900 रुपये नकद, 22 ताश की गड्डियां, नोटपैड, पेन और जुए में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान बरामद किया गया.
डीसीपी शाहदरा आर पी मीणा ने कहा शाहदरा जिले में संगठित जुआ गतिविधियों पर निगरानी के दौरान एएटीएस की टीम को 1 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि पश्चिम नाथू कॉलोनी स्थित एक मकान की दूसरी मंजिल पर बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है. सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर प्रतीक सक्सेना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सादे कपड़ों में छापेमारी की और सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया.
पुलिस ने इस मामले में मानसरोवर पार्क थाने में एफआईआर दर्ज कर दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की है. पूछताछ में अनिल चौधरी और सागर आहूजा ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया और कहा कि वे इस जुआ के अड्डे को चलाते थे. जांच में यह भी सामने आया कि जुआ खेलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से एक गेमिंग चिप के लिए 500 रुपये लिए जाते थे. आरोपियों ने यह भी बताया कि जिस मकान में जुआ चल रहा था, वह लक्ष्मण दास का है और इस रैकेट को चलाने वाला अनिल चौधरी हर जुआ सत्र के लिए मकान मालिक को तीस हजार रुपये किराया देता था.
डीसीपी शाहदरा का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेनदेन, पहले आयोजित किए गए जुआ सत्रों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच की जा रही है. साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है. यह कार्रवाई संगठित जुआ सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी सफलता है और मामले में आगे की जांच जारी है.
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