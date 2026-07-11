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दिल्ली: अवैध शराब की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश, लाखों की शराब जब्त

दक्षिणी जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है‌.

Delhi Police busted illegal Liquor Supply Racket
अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 10:43 AM IST

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नई दिल्‍ली: दक्षिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब और प्रीमियम इंग्लिश शराब बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, 10 जुलाई की सुबह स्पेशल स्टाफ को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के गांव बंधवारी का रहने वाला सतीश मारुति ऑल्टो कार में हरियाणा से अवैध शराब लेकर दिल्ली आने वाला है. अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से दिल्ली में अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को बड़ा झटका लगा है.

सूचना के आधार पर डेरा मंडी मेन रोड स्थित फार्म नंबर-28 के पास जाल बिछाया गया. कुछ देर बाद संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 33 कार्टन में रखे 1,650 क्वार्टर अवैध शराब और 3 कार्टन में 144 बोतल प्रीमियम इंग्लिश शराब बरामद हुई. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सुबह के समय कम निगरानी वाले रास्तों से हरियाणा की शराब दिल्ली लाकर स्थानीय तस्करों और अवैध कारोबारियों को सप्लाई करता था ताकि मोटा मुनाफा कमा सके. पुलिस ने शराब की खेप और तस्करी में इस्तेमाल की गई मारुति ऑल्टो कार को जब्त कर लिया है. इस मामले में फतेहपुर बेरी थाने में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने कहा कि

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सतीश के खिलाफ पहले भी दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज हैं. अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े सप्लायर, रिसीवर और अन्य सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है.

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