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दिल्ली में नकली ENO और कॉफी पाउडर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में चल रहे नकली ईनो और नेस्कैफे कॉफी बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल और सदर्न रेंज की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दो अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा किया और करीब 20 लाख रुपये का नकली माल जब्त किया है. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

केमिकल और एसिड का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, मधु विहार के किराए के दो फ्लैटों में पिछले दो महीनों से नकली कॉफी पाउडर और ईनो पाउडर बनाने का अवैध धंधा चल रहा था. यहां मशीनों की मदद से नकली ईनो पाउडर और कॉफी तैयार किए जाते थे. आरोपियों ने असली कंपनियों जैसे पैकेट, रैपर, स्टिकर और बॉक्स तैयार कर हूबहू असली जैसा प्रोडक्ट बनाया, ताकि ग्राहकों को आसानी से धोखा दिया जा सके. जांच में सामने आया कि नकली ईनो के लिए केमिकल और एसिड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर पाउडर तैयार किया जाता था. घटिया गुणवत्ता वाले कॉफी पाउडर को नेस्कैफे के नाम से पैक कर बाजार में उतारा जा रहा था. तैयार माल को थोक और रिटेल सप्लाई चेन के जरिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों में खपाया जाता था.

भारी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री बरामद