ETV Bharat / state

दिल्ली में नकली ENO और कॉफी पाउडर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में नकली ईनो व नेस्कैफे बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया और नकली माल जब्त किया.

FAKE ENO AND NESTLE COFEE FACTORY BUSTED
नकली ईनो-कॉफी पाउडर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में चल रहे नकली ईनो और नेस्कैफे कॉफी बनाने के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल और सदर्न रेंज की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दो अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा किया और करीब 20 लाख रुपये का नकली माल जब्त किया है. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है.

केमिकल और एसिड का इस्तेमाल

पुलिस के अनुसार, मधु विहार के किराए के दो फ्लैटों में पिछले दो महीनों से नकली कॉफी पाउडर और ईनो पाउडर बनाने का अवैध धंधा चल रहा था. यहां मशीनों की मदद से नकली ईनो पाउडर और कॉफी तैयार किए जाते थे. आरोपियों ने असली कंपनियों जैसे पैकेट, रैपर, स्टिकर और बॉक्स तैयार कर हूबहू असली जैसा प्रोडक्ट बनाया, ताकि ग्राहकों को आसानी से धोखा दिया जा सके. जांच में सामने आया कि नकली ईनो के लिए केमिकल और एसिड जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर पाउडर तैयार किया जाता था. घटिया गुणवत्ता वाले कॉफी पाउडर को नेस्कैफे के नाम से पैक कर बाजार में उतारा जा रहा था. तैयार माल को थोक और रिटेल सप्लाई चेन के जरिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों में खपाया जाता था.

भारी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने सैकड़ों किलो कच्चा माल, पैकेजिंग मशीनें, फॉयल रोल, स्टिकर और भारी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री बरामद की. मौके से उत्तम दास और पापई दास को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ में मुख्य आरोपी नितिन भारद्वाज और संजय बंसल का नाम सामने आया. नितिन को देहरादून से और संजय को कश्मीरी गेट के पास से गिरफ्तार किया गया. कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जांच में पुष्टि की कि जब्त उत्पाद पूरी तरह नकली हैं और इनका उनकी कंपनी से कोई संबंध नहीं है.

पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. डीसीपी क्राइम ब्रांच राहूल अलवाल ने बताया कि यह एक संगठित गिरोह था, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर अवैध मुनाफा कमा रहा था. उन्होंने कहा कि इस तरह के रैकेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

नकली ईनो और कॉफी जब्त
FAKE COFEE FACTORY
FAKE ENO POWDER SEIZED
POLICE BUSTED FAKE COFEE FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.