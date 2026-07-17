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दिल्ली पुलिस ने फेक करेंसी बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, मुंबई से सामने आया 'कनेक्शन'

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अंतरराज्यीय फेक इंडियन करेंसी नोट यानी FICN गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुंबई में जांच में सामने आया है कि नकली नोटों की छपाई की जाती थी और नेटवर्क के जरिए दिल्ली लाकर बाजार में खपाया जाता था. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नकली भारतीय मुद्रा भी बरामद की है.

शुरुआती जांच के अनुसार गिरोह का मुख्य संचालन मुंबई से हो रहा था, जहां नकली नोट छापे जाते थे. इसके बाद इन नोटों को अलग-अलग माध्यमों से दिल्ली भेजकर बाजार, दुकानों और अन्य लेन-देन के जरिए असली नोटों की तरह चलाने की कोशिश की जाती थी. पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में नकली नोट बरामद किए हैं. पूछताछ में गिरोह की सप्लाई चेन, नोटों की छपाई के तरीके और दिल्ली में उन्हें खपाने के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनके संपर्कों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. साथ ही जांच की जा रही है कि यह नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला हुआ है और अब तक कितनी मात्रा में नकली नोट बाजार में पहुंचाए जा चुके हैं.

डीसीपी शोभित सक्सेना (ETV Bharat)

डीसीपी शोभित सक्सेना ने बताया कि आरोपी सुभाष अपने पास की पान की दुकान पर सिगरेट लेने गया वहां उसने नकली नोट दुकानदार को दिया. नकली नोट देखकर दुकानदार ने बीट ऑफिसर को सूचना दी. इसके बाद जब पुलिस ने सुभाष को पकड़ा तो उसने मुंबई के नटराज का नाम लिया नटराज, जो वहां से करेंसी लेके दिल्ली समेत जगह जगह सप्लाई करता था. जब पुलिस मुंबई गई तो वह नटराज से पता चला की इनका एक और साथी है, जिसका नाम विनोद जयसवाल है जो नकली नोट बनाता था. पुलिस ने 100 ओर 500 के 300 नकली नोट बरामद किए हैं. साथ ही प्रिंटर, लैपटॉप, कटर, पेपर आदि भी बरामद किया गया है. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.