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दिल्ली पुलिस ने ड्रग नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 3 करोड़ की हेरोइन बरामद; इनामी बदमाश गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Drug Network busted in Delhi
दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, , इनामी बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 28, 2026 at 4:26 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने एक संगठित ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और आरोपी विजय (31) को गिरफ्तार किया है. उसपर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है.

उप. पुलिस आयुक्त एएनटीएफ राहुल अलवाल के अनुसार, इस पूरे नेटवर्क पर की गई कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 612 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद की जा चुकी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई. जांच में सामने आया कि आरोपी विजय अहम सप्लायर था, जो बरेली से हेरोइन लाकर दिल्ली में अपने साथियों के जरिए सप्लाई करता था. इससे पहले मामले में पुष्पा, आवेश उर्फ बिट्टू और अवतार सिंह जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपी पुष्पा हेरोइन को छोटे-छोटे पुड़ियों में तैयार कर शालीमार बाग इलाके में सप्लाई करवाती थी.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि विजय लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था. 27 अप्रैल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे इंद्रपुरी इलाके से दबोच लिया. डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि यह कार्रवाई न केवल एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में अहम साबित हुई है, बल्कि इससे नशे के कारोबार पर भी करारा प्रहार हुआ है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के प्रयास जारी हैं.

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दिल्ली में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़
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