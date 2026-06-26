गैस कनेक्शन बंद होने का फर्जी मैसेज, क्लिक करते ही अकाउंट खाली! साइबर ठगी का नया खेल बेनकाब, 4 गिरफ्तार
दिल्ली की महिला को मैसेज मिला,'गैस कनेक्शन बंद होने वाला है'. मदद के लिए व्हाट्सएप पर APK फाइल भेजी गई, इंस्टॉल करते ही पैसे गायब.
Published : June 26, 2026 at 10:15 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में गैस कनेक्शन बंद होने का झांसा देकर लोगों के बैंक खाते खाली करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है. फर्जी APK फाइल भेजकर मोबाइल हैक करने वाले इस गैंग के चार सदस्यों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोना-चांदी, नकदी और एक लग्जरी कार भी बरामद हुई है.
मामला दक्षिण-पश्चिम जिले के साइबर थाने में दर्ज हुआ था. पीड़िता को एक मैसेज मिला कि उसका IGL गैस कनेक्शन बंद होने वाला है. मदद के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप पर एक APK फाइल भेजी. फाइल इंस्टॉल करते ही साइबर ठगों ने मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और बैंक खाते व क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख 64 हजार रुपये निकाल लिए.
गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार
जांच के दौरान खरीदे गए मोबाइल फोन के IMEI नंबर ट्रेस किए गए. डिलीवरी का पता शाहीन बाग का मिला, जहां से एक युवक को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह साइबर ठगों के लिए पार्सल रिसीव कर उन्हें कोलकाता भेजता था. इसके बाद जांच कोलकाता और झारखंड तक पहुंची, जहां से गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया.
20 मोबाइल फोन, गाड़ी और अन्य सामान बरामद
जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण के जरिए पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ.आरोपियों का एक संगठित सिंडिकेट था, जो फर्जी गैस डिस्कनेक्शन मैसेज भेजकर APK फाइल इंस्टॉल करवाता था, इसके बाद पीड़ितों के बैंक खातों से पैसे निकालकर महंगे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदता था. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 20 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, सोने-चांदी के सामान, नकदी और एक गाड़ी बरामद की गई है. मामले की जांच जारी है.
दक्षिण-पश्चिम जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त-2 कुमार अभिषेक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, सोने-चांदी के आभूषण, 61 हजार 900 रुपये नकद और एक टाटा हैरियर कार बरामद की गई है. जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह चार अलग-अलग मॉड्यूल में काम करता था. एक टीम लोगों को फर्जी मैसेज भेजती थी, दूसरी बैंक खातों से पैसे निकालती थी, तीसरी टीम खरीदा गया सामान रिसीव करती थी और चौथी टीम उसे अवैध चैनलों के जरिए बेचकर ठगी की रकम को खपाती थी.
कुमार अभिषेक, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए मैसेज, लिंक या APK फाइल को डाउनलोड न करें. किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज की तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी साइबर पुलिस थाने में शिकायत करें.
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