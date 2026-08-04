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दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश से 6 गिरफ्तार

दिल्ली में ऑनलाइन टास्क और क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया.

Cyber Fraud Case
दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का किया पर्दाफाश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 12:10 PM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली में ऑनलाइन टास्क और क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का साउथ-वेस्ट जिला साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के छह सक्रिय सदस्यों को राजस्थान और मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने एक दिल्ली निवासी को पहले अमेजन प्रमोशनल टास्क में कमीशन का लालच दिया और भरोसा जीतने के बाद फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उससे 4.29 लाख रुपये ठग लिए.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित को आरोपियों ने व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा. खुद को अमेजन से जुड़ी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का प्रतिनिधि बताकर ऑनलाइन प्रमोशनल टास्क पूरा करने के बदले कमीशन का लालच दिया गया. शुरुआत में पीड़ित से छोटी रकम लगवाई गई और उस पर कमीशन देकर उसका भरोसा जीता गया. फिर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर बड़े-बड़े टास्क दिए गए और फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निवेश कराया गया. पीड़ित को फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था. जब पीड़ित ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो साइबर ठगों ने नया बहाना बनाया. कभी अकाउंट फ्रीज होने की बात कही गई तो कभी अकाउंट एक्टिवेशन और पैसे निकालने की प्रक्रिया के नाम पर अतिरिक्त रकम मांगी गई. इस तरह पीड़ित से कुल 4.29 लाख रुपये ठग लिए गए.

दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का किया पर्दाफाश (ETV Bharat)

एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत

ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत की. पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले ठगी की रकम से जुड़े बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजेक्शन का विश्लेषण किया गया. बैंकिंग रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस जयपुर के सुरेश कुमार यादव तक पहुंची. पूछताछ में सुरेश ने बताया कि उसने पूरन मल यादव के कहने पर बैंक खाता खुलवाया था और कमीशन के बदले बैंक खाते की जानकारी और सिम कार्ड उपलब्ध कराया था. इसके बाद पुलिस ने पूरन मल यादव को भी जयपुर ग्रामीण से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और तकनीकी सर्विलांस की मदद से और संदिग्धों की पहचान की. पुलिस ने अरशान मोहम्मद और गुफरान कुरैशी को इंदौर से गिरफ्तार किया.

एटीएम से ठगी की रकम निकालने का आरोप

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने अभिजीत पाटीदार और आर्यन राठौर को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक अभिजीत का बैंक खाता ठगी की रकम के लिए इस्तेमाल हुआ था. उसने कमीशन के बदले अपना खाता आर्यन को दिया था, जिसके बाद यह खाता गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा दिया गया. पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई अकेले ठगी करने वाला गिरोह नहीं था, बल्कि इसमें हर आरोपी की अलग भूमिका थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें साइबर ठगी से जुड़ी चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.

इस मामले में पुलिस ने सिर्फ बैंक अकाउंट तक सीमित जांच नहीं की, बल्कि पूरी मनी ट्रेल को फॉलो किया. बैंकिंग रिकॉर्ड, यूपीआई ट्रांजेक्शन, तकनीकी सर्विलांस और एटीएम की सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर उन सभी आरोपियों की पहचान की गई, जो इस साइबर फ्रॉड में अलग-अलग भूमिका निभा रहे थे. राजस्थान और मध्य प्रदेश से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हमारी लोगों से अपील है कि ऑनलाइन टास्क, कमीशन या क्रिप्टोकरेंसी में ज्यादा मुनाफे के लालच में किसी अनजान व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें.मामले में आगे की जांच जारी है.- अभिमन्यु पोसवाल, एडिशनल डीसीपी, दक्षिण पश्चिम जिला

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