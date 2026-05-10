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चावड़ी बाजार में प्रतिबंधित व‍िदेशी सिगरेट के कारोबार का भंडाफोड़, थोक कारोबारी समेत दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चावड़ी बाजार इलाके में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट के बड़े कारोबार का भंडाफोड़ किया.

Banned imported Cigarrette racket busted
प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 5:55 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली में अवैध विदेशी सिगरेट के कारोबार का खुलासा हुआ है. क्राइम ब्रांच ने चावड़ी बाजार इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी कर प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट का जखीरा बरामद किया है. इस कार्रवाई में थोक सप्लायर समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि यह सिगरेट थाईलैंड, कंबोडिया और चीन से मंगाकर दिल्ली के बाजारों में खपाई जा रही थीं.

पुलिस ने नया बांस रोड और फतेहपुरी इलाके में छापेमारी कर करीब 15 लाख रुपये कीमत की 1.53 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट बरामद की हैं. क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि चावड़ी बाजार के नया बांस रोड स्थित एक दुकान और फतेहपुरी की मस्जिद तबार खान वाली गली में बने गोदाम में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट का भंडारण कर सप्लाई की जा रही है. इसके बाद इंस्पेक्टर कमल कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दोनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई.पुलिस के अनुसार, गोदाम से 73,840 और दुकान से 80 हजार विदेशी सिगरेट बरामद हुईं.

थाईलैंड, कंबोडिया और चीन से होती थी सप्‍लाई

बरामद सिगरेट ‘Esse Light White’, ‘Esse Light Gold’, ‘Mond’ समेत कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की हैं. इन पैकेटों पर भारतीय कानून के तहत जरूरी स्वास्थ्य चेतावनी अंकित नहीं थी, जिसके चलते इन्हें भारत में बेचना अवैध है.कार्रवाई के दौरान बिहार निवासी जुनैद अहमद और शाहदरा के गगन विहार निवासी मोहम्मद तौसीफ को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि मोहम्मद तौसीफ थोक स्तर पर विदेशी सिगरेट की सप्लाई करता था, जबकि जुनैद गोदाम से माल की सप्लाई संभालता था.पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि सिगरेट की खेप थाईलैंड, कंबोडिया और चीन से मंगाई जाती थी. आरोपी इन्हें दिल्ली समेत कई इलाकों में दुकानदारों और कारोबारियों को सप्लाई करते थे.

पुलिस के मुताबिक, तौसीफ पहले भी वर्ष 2023 में इसी तरह के मामले में पकड़ा जा चुका है. डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि विदेशी ब्रांड के नाम पर बिना वैधानिक चेतावनी वाली सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है. ऐसे उत्पाद लोगों की सेहत के लिए भी खतरनाक हैं. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है.

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