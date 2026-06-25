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ट्रक में बने गुप्त खांचे से 183 किलो गांजा बरामद, ओडिशा-आंध्र से माल लाकर दिल्ली में करते थे डिलीवरी; तीन गिरफ्तार

कालिंदी कुंज के पास एक ट्रक कंटेनर से दिल्‍ली पुलिस ने डेढ़ करोड़ का गांजा जब्‍त किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Cannabis seized three arrested
डेढ़ करोड़ का गांजा जब्‍त, तीन गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 11:16 AM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गांजा तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. दक्षिण-पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने एक ट्रक के कंटेनर से 183 किलो गांजा बरामद किया है. इसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है. पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि तस्करों ने गांजे को ट्रक के चालक केबिन के ऊपर बनाए गए एक गुप्त चैंबर में छिपा रखा था.

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कस रही है. इसी कड़ी में दक्षिण-पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड को 13 जून को एक अहम सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से एक ट्रक कंटेनर के जरिए भारी मात्रा में गांजा दिल्ली-एनसीआर लाया जा रहा है. इसके बाद 14 जून की रात पुलिस टीम ने कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास रणनीतिक रूप से नाकाबंदी की.

इसी दौरान मथुरा रोड की ओर से आ रहे एक ट्रक कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली गई. पहली नजर में ट्रक पूरी तरह सामान्य दिखाई दिया, लेकिन पुलिस को शक था कि तस्करों ने कोई नया तरीका अपनाया है. गहन जांच के दौरान चालक के केबिन के ऊपर एक विशेष रूप से तैयार किया गया गुप्त खांचा मिला, जिसे बाहर से देखकर पहचान पाना लगभग नामुमकिन था. पुलिस ने जब इस गुप्त चैंबर को खोला तो उसके अंदर टेप से लिपटे हुए 38 पैकेट बरामद हुए. जांच में इन पैकेटों में कुल 183 किलोग्राम गांजा पाया गया. इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

आंध्र-ओडिशा से दिल्‍ली-एनसीआर तक फैला है गांजा तस्करी नेटवर्क

मौके से ट्रक चालक सुभाष कुमार मिश्रा और उसके सहयोगी बृज किशोर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सप्लायरों से खरीदा जाता था और फिर दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में पहुंचाया जाता था. जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन एक ट्रक मालिक कर रहा है, जो खरीद, परिवहन और सप्लाई की पूरी व्यवस्था संभालता था.

आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना श्रीराम को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक श्रीराम ट्रक का मालिक भी है और पूरे नेटवर्क को संचालित करता था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार श्रीराम पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है. उसके खिलाफ तीन पुराने मामले दर्ज हैं. जांच में सामने आया है कि वह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर के बीच फैले एक बड़े नेटवर्क के जरिए नशे की खेप की सप्लाई करता था.

डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी ने कहा कि दक्षिण-पूर्वी जिले की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड को सूचना मिली थी कि एक ट्रक कंटेनर के माध्यम से भारी मात्रा में गांजा दिल्ली लाया जा रहा है. टीम ने कार्रवाई करते हुए वाहन को इंटरसेप्ट किया और विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चैंबर से 183 किलोग्राम गांजा बरामद किया. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गिरोह का सरगना भी शामिल है. दिल्ली पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े सप्लायरों, वित्तीय सहयोगियों और अन्य सहयोगियों की पहचान करने में जुटी है.

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