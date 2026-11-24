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दिल्ली: 24 लाख रुपये के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़; पंजाब से तीन आरोपी गिरफ्तार

साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गिरोह के तीन आरोपी पंजाब से गिरफ्तार. Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ANI 4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 24 लाख रुपये के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में एक युवक को वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगा गया था.

आरोपियों की पहचान बगीचा (26), धर्मेंद्र सिंह बराड़ (37) और प्रबोध कुमार (59) के रूप में हुई है, जो सभी पंजाब के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि देश भर में दर्ज 18 शिकायतें उसी बैंक खाते से जुड़ी हैं, जिसका इस्तेमाल इस धोखाधड़ी में किया गया था.

साइबर पुलिस स्टेशन में एक ई-एफआईआर दर्ज पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर को दिल्ली के करावल नगर निवासी विक्रम सिंह की शिकायत पर उत्तर-पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में एक ई-एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए उनके साथ लगभग 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है. शिकायतकर्ता को एक वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां उसे एक ऑनलाइन स्कीम में पैसे निवेश करने के लिए राजी किया गया, जिसमें भारी मुनाफे का वादा किया गया था. शुरुआत में, उसका भरोसा जीतने के लिए प्लेटफॉर्म पर बड़ा मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उसने अपना निवेश निकाला, तो उससे अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे जमा करने के लिए कहा गया. शिकायतकर्ता को फंसाने वाले लोग विदेश से काम कर रहे जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि वॉट्सऐप के जरिए शिकायतकर्ता को फंसाने वाले लोग विदेश से काम कर रहे थे. बैंक खातों की जांच में यह भी सामने आया कि ठगी गई रकम में से 3.01 लाख रुपये 14 सितंबर को अमृतसर की एक ऊन मिल के नाम पर खुले बैंक खाते में जमा किए गए थे.