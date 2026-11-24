दिल्ली: 24 लाख रुपये के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़; पंजाब से तीन आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने 24 लाख रुपये के एक साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है.
By ANI
Published : November 24, 2026 at 6:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 24 लाख रुपये के साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में एक युवक को वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगा गया था.
आरोपियों की पहचान बगीचा (26), धर्मेंद्र सिंह बराड़ (37) और प्रबोध कुमार (59) के रूप में हुई है, जो सभी पंजाब के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, जांच में पता चला है कि देश भर में दर्ज 18 शिकायतें उसी बैंक खाते से जुड़ी हैं, जिसका इस्तेमाल इस धोखाधड़ी में किया गया था.
साइबर पुलिस स्टेशन में एक ई-एफआईआर दर्ज
पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर को दिल्ली के करावल नगर निवासी विक्रम सिंह की शिकायत पर उत्तर-पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन में एक ई-एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए उनके साथ लगभग 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है.
शिकायतकर्ता को एक वॉट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां उसे एक ऑनलाइन स्कीम में पैसे निवेश करने के लिए राजी किया गया, जिसमें भारी मुनाफे का वादा किया गया था. शुरुआत में, उसका भरोसा जीतने के लिए प्लेटफॉर्म पर बड़ा मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उसने अपना निवेश निकाला, तो उससे अलग-अलग बहाने बनाकर और पैसे जमा करने के लिए कहा गया.
शिकायतकर्ता को फंसाने वाले लोग विदेश से काम कर रहे
जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि वॉट्सऐप के जरिए शिकायतकर्ता को फंसाने वाले लोग विदेश से काम कर रहे थे. बैंक खातों की जांच में यह भी सामने आया कि ठगी गई रकम में से 3.01 लाख रुपये 14 सितंबर को अमृतसर की एक ऊन मिल के नाम पर खुले बैंक खाते में जमा किए गए थे.
इसके बाद पुलिस ने खाताधारक परबोध कुमार से पूछताछ की. उसने पहले तो दावा किया कि बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज़ खो गए हैं और उसे इन लेन-देनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. आगे की तकनीकी और वित्तीय जांच के दौरान पुलिस बगीचा तक पहुंची, जिसे गुरुग्राम के एक होटल से गिरफ्तार किया गया. उसके पास से एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें कथित धोखाधड़ी करने वालों के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और उसके साथियों के बारे में जानकारी मौजूद थी.
पंजाब के अबोहर में छापेमारी के दौरान आरोपी गिरफ्तार
पुलिस हिरासत के दौरान, जांचकर्ताओं ने धर्मेंद्र सिंह बरार की पहचान की, जिसे 18 नवंबर को पंजाब के अबोहर में एक छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था. उसकी निशानदेही पर गुरुग्राम के एक होटल से एक रेडमी मोबाइल फोन बरामद किया गया, जो कथित तौर पर बैंक खातों के लेन-देन से जुड़ा था. इसके अलावा, एक और मोबाइल फोन भी मिला, जिसमें उसके साथियों के साथ हुई बातचीत मौजूद थी.
पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि आरोपी साइबर धोखाधड़ी से हासिल रकम को प्राप्त करने और आगे भेजने के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे. इसके बदले में वे कमीशन लेते थे, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी के जरिए किए गए लेन-देन भी शामिल थे.
खाताधारक परबोध कुमार को 23 नवंबर को गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप है कि उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया, जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी से ठगी गई रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया गया था.
जांच के दौरान चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान करने और पैसों के पूरे लेन-देन (मनी ट्रेल) का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.
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