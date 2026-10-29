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दिल्ली: दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर पुलिस का शिकंजा, करावल नगर में 221 किलो संदिग्ध घी बरामद, एक गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तरपूर्वी जिला पुलिस ने दिल्ली के करावल नगर स्थित शिव विहार में कथित तौर पर मिलावटी देसी घी बनाने वाली इकाई का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 221.550 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद किया है. मामले में 22 वर्षीय मोहम्मद समीर को पकड़ा गया है. पुलिस ने घी तैयार करने और रखने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए हैं.

पुलिस के मुताबिक, 28 अक्टूबर को एएटीएस, उत्तरपूर्वी जिला के हेड कांस्टेबल हेमंत को करावल नगर इलाके में कथित तौर पर मिलावटी देसी घी बनाने और उसकी सप्लाई किए जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद इंस्पेक्टर दीपक पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिव विहार, फेज10 की गली नंबर 22 स्थित एक परिसर में छापा मारा. छापेमारी के दौरान परिसर से 11 टिन और एक ड्रम में रखा करीब 221.550 किलोग्राम संदिग्ध घी बरामद हुआ. पुलिस को मौके से दो गैस चूल्हे, एक एलपीजी सिलेंडर, रिफाइन तेल के दो खाली टिन, एक खाली नीला ड्रम, वजन करने की मशीन और घी तैयार करने या रखने में इस्तेमाल होने वाले अन्य बर्तन भी मिले. पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया है.