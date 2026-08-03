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स्वतंत्रता दिवस से पहले चाइनीज मांझे पर शिकंजा, 37 रील जब्त; दो गिरफ्तार

स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Delhi Police Bust Illegal Chinese Manjha Network, Two Arrested Before August 15
जानलेवा चाइनीज मांझे की 37 रील जब्त, दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 6:15 PM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दयालपुर थाना पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 37 रील प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है. पूछताछ में सप्लाई चेन का भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मुख्य सप्लायर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

डीसीपी राहुल अलावल ने बताया कि 1 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे हेड कांस्टेबल करण पाल और कांस्टेबल राजन नियमित गश्त के दौरान नेहरू विहार स्थित 25 फुटा रोड पहुंचे. यहां एक दुकान पर मोहम्मद रिहान प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचता मिला. पुलिस ने दुकान की तलाशी ली तो वहां से छह रील चाइनीज मांझा बरामद हुआ. इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.पूछताछ में रिहान ने खुलासा किया कि वह यह मांझा गाजियाबाद के लोनी निवासी दीपक से खरीदकर लाता था.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया. उसकी दुकान की तलाशी लेने पर वहां से 31 और रील प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ. इस तरह कुल 37 रील जब्त की गईं.जांच में सामने आया कि दीपक यह प्रतिबंधित मांझा उत्तर प्रदेश के मुरादनगर निवासी टन्नू गर्ग से खरीदता था. पुलिस अब आरोपी सप्लायर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंगबाजी बढ़ने के साथ चाइनीज मांझे का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है. यह मांझा दोपहिया वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है. हर वर्ष इसकी वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और कई मामलों में जान भी चली जाती है.

डीसीपी राहुल अलावल ने कहा कि

प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. लोगों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे मांझे का इस्तेमाल न करें और कहीं इसकी बिक्री होती दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

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