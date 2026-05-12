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ऑपरेशन विश्वास: दिल्ली पुलिस ने लौटाई 12,600 परिवारों की मुस्कान, उपराज्यपाल ने सौंपे चोरी व खोए हुए मोबाइल

उपराज्यपाल ने पीएम के विकसित भारत विजन पर की चर्चा: इस दौरान उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का बेहतरीन उपयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि व्यक्ति की यादों, काम व डिजिटल पहचान का एक महत्वपूर्ण संग्रह है.

नई दिल्ली: दिल्ली में सुशासन व प्रभावी पुलिसिंग की एक अनूठी मिसाल पेश की गई. इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी के नार्थ कैंपस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नागरिकों को उनके खोए व चोरी हुए मोबाइल फोन वापस किए. दिल्ली पुलिस द्वारा 12,600 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जो चोरी हुए या खो गए थे. ये सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे जाएंगे. उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन सौंपकर इसकी शुरुआत की. इस दौरान लोगों के चेहरों पर अपने कीमती डेटा व यादों को वापस पाने की खुशी साफ दिखाई दी.

उपराज्यपाल ने की दिल्ली पुलिस की सराहना: मोबाइल वापस करना समाज में सुरक्षा व विश्वास की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की सराहना करते हुए बताया कि इस वर्ष पुलिस ने 74 प्रतिशत तक की प्रभावशाली रिकवरी दर हासिल की है. यह अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून के हाथ लंबे हैं. अवैध रूप से ली गई हर चीज को ट्रैक कर वापस लाया जाएगा.



छह साल बाद मिला फोन तो हुए भावुक: इस अभियान की सफलता की कहानियां बेहद चौंकाने वाली व राहत देने वाली हैं. रिकवरी की प्रक्रिया केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल व कश्मीर जैसे दूर-दराज के इलाकों से भी फोन बरामद किए हैं.मेहरौली के अनिल कुमार छाबड़ा ने ईटीवी भीरत से बातचीत में बताया कि उनका फोन महज दो महीने पहले गिरा था. पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उनका फोन बंगाल में चल रहा है. कुछ ही दिनों में उन्हें फोन वापस मिल गया. परिवहन व्यवसाय से जुड़े अनिल के लिए फोन में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण थे.

गुम हुए फोन पाने के बाद लोग दिखे बेहद खुश: दिल्ली के रहने वाले रविशंकर दिल्ली एयरपोर्ट पर कार्यरत हैं. उनके लिए यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था. उनका फोन साल 2020 में 24 जून को उनके जन्मदिन पर खो गया था. पूरे 6 साल बाद उन्हें फोन वापस मिला. उन्होंने बताया कि उनका फोन कश्मीर से रिकवर किया गया है. भारतीय वायु सेना में कार्यरत सचिन कुमार ने पुलिस की कार्यकुशलता पर हैरानी जताते हुए कहा कि मार्च 2026 में खोया हुआ फोन इतनी जल्दी वापस मिल जाएगा, इसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी.



फिल्मी कहानियों की तरह पकड़ा गया चोर: एक आईटी प्रोफेशनल सर्वजीत ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पांच माह पहले उनका फोन खो गया था. उन्होने फोन के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थीे. दिल्ली पुलिस की जांच किसी फिल्मी सीन जैसी थी. इंस्पेक्टर आनंद सिंह ने न केवल फोन ढूंढा बल्कि उन्हें उस चोर की फोटो भी दिखाई जिसने फोन चुराया था. वहीं बिहार के रहने वाले रविंदर कुमार ने बताया कि वह जींस सिलाई का काम करते हैं. उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया 20,000 रुपये का फोन खो गया था. एक साल बाद सुरक्षित वापस मिल गया है, जिससे वह बेहद खुश हैं और दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हैं.

इस ऑपरेशन से जीवंत हो रहा विश्वास: दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन विश्वास केवल संपत्ति की बरामदगी नहीं, बल्कि जनता व पुलिस के बीच कम होते भरोसे को फिर से जीवंत करने का प्रयास है. दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि विकसित दिल्ली का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा.

पहले भी दिल्ली पुलिस कई खोए फोन कर चुकी है वापस: बता दें कि दिल्ली पुलिस ऑपरेशन विश्वास के तहत सीईआईआर पोर्टल के जरिए खोए, चोरी या छीने गए मोबाइल को ट्रेस कर रही है. इसके बाद रीकवर कर उस मोबाइल फोन के वास्तविक मालिक तक पहुंचा रही है. इससे पहले भी दिल्ली पुलिस हजारों मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिक तक पहुंचा चुकी है.

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