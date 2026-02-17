ETV Bharat / state

हाईटेक हुई दिल्ली पुलिस! सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

अधिकारियों ने बताया कि सेगवे पेट्रोलिंग से बाजारों की गश्त करने में समय कम लगेगा ही साथ ही तुरंत कार्रवाई भी हो सकेगी.

सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत
सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग का शुभारंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 8:36 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस द्वारा बाज़ार क्षेत्रों में प्रभावी गश्त सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई. इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है.

इससे दिल्ली के व्यस्त बाजारों में अब पुलिसिंग का अंदाज बदला हुआ नजर आएगा. इस आधुनिक व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मी सेगवे पर सवार होकर बाजार क्षेत्र में गश्त करेंगे, जिससे कम समय में ज्यादा इलाके को कवर किया जा सकेगा. कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया. मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था, जोन-II) मधुप तिवारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त/न्यू दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि सेगवे पेट्रोलिंग से बाजारों की गश्त करने में समय कम लगेगा और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी. खासकर सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले बाजार में यह पहल सुरक्षा को एक नया आयाम देगी.

सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग शुरू (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सेगवे पेट्रोलिंग न केवल तेज और प्रभावी है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है. यह पहल दिल्ली पुलिस की तकनीक-आधारित और स्मार्ट पुलिसिंग की सोच को दर्शाती है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में अन्य प्रमुख बाजारों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है. कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों ने सेगवे पर सवार होकर बाजार क्षेत्र में डेमो गश्त भी की. स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों ने इस पहल का स्वागत किया और इसे सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक कदम बताया. सरोजिनी नगर मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी.

