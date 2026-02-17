ETV Bharat / state

हाईटेक हुई दिल्ली पुलिस! सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस द्वारा बाज़ार क्षेत्रों में प्रभावी गश्त सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सरोजिनी नगर मार्केट में सेगवे पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई. इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है.

इससे दिल्ली के व्यस्त बाजारों में अब पुलिसिंग का अंदाज बदला हुआ नजर आएगा. इस आधुनिक व्यवस्था के तहत पुलिसकर्मी सेगवे पर सवार होकर बाजार क्षेत्र में गश्त करेंगे, जिससे कम समय में ज्यादा इलाके को कवर किया जा सकेगा. कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया. मौके पर विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था, जोन-II) मधुप तिवारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त/न्यू दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि सेगवे पेट्रोलिंग से बाजारों की गश्त करने में समय कम लगेगा और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी. खासकर सरोजिनी नगर जैसे भीड़भाड़ वाले बाजार में यह पहल सुरक्षा को एक नया आयाम देगी.