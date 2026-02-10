ETV Bharat / state

15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया दिल्ली पुलिस का ASI, सीबीआई ने की ये कार्रवाई

आरोप है कि गिरफ्तार एएसआई ने जमानत देने के बदले रिश्वत की मांग की थी.

दिल्ली पुलिस रिश्वत मामला
दिल्ली पुलिस रिश्वत मामला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 5:23 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के एक सहायक उपनिरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.आरोपी एएसआई पश्चिम विहार थाना में तैनात था और उस पर शिकायतकर्ता से उसके भाई को जमानत दिलाने के बदले रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है.

सीबीआई के अनुसार 7 फरवरी 2026 को इस मामले में केस दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने एजेंसी को बताया कि पश्चिम विहार थाने में तैनात एएसआई ने उसके भाई के पक्ष में कार्रवाई करने और जमानत दिलाने के बदले 25 हजार रुपये की मांग की थी. आरोप है कि एएसआई ने रिश्वत नहीं देने पर भाई को अन्य मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी, जिससे शिकायतकर्ता मानसिक दबाव में आ गया.

शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद सीबीआई ने जाल बिछाने का फैसला किया. योजना के तहत 7 फरवरी को ही ट्रैप लगाया गया. तय रणनीति के अनुसार जैसे ही आरोपी एएसआई ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये की रिश्वत की रकम ली, सीबीआई की टीम ने उसे मौके पर ही रंगेहाथों पकड़ लिया. रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया गया.

सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए न केवल अवैध धन की मांग की, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई का भय दिखाकर शिकायतकर्ता को धमकाने की भी कोशिश की. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि आरोपी इससे पहले भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है या नहीं और क्या किसी अन्य व्यक्ति की इसमें भूमिका रही है. सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और कानून के दायरे में रहते हुए आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

