दिल्ली पुलिस ने 31 साल पुराने अपहरण मामले में दोषी को किया गिरफ्तार, 26 साल से था फरार
क्राइम ब्रांच ने पुराने मामले में आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी और रिकॉर्ड आधारित जांच की. आगे की जांच जारी है.
Published : August 17, 2026 at 2:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा पाए फरार दोषी को 26 साल बाद उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 57 वर्षीय अमित यादव के रूप में हुई है. वह वर्ष 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल में वापस नहीं लौटा था और तभी से फरार चल रहा था.
क्राइम ब्रांच के मुताबिक, वर्ष 1995 में पटेल नगर इलाके से ऋषि सेठी का अपहरण किया गया था. 12 सितंबर, 1995 की शाम वह एम्स निदेशक के आवास के पास अपनी कार में बैठे थे. इसी दौरान तीन-चार बदमाशों ने उन्हें जबरन कार से बाहर निकाला, मारपीट की, आंखों पर पट्टी बांधी और उनकी ही कार में अगवा कर लिया. इसके बाद उन्हें एक ठिकाने पर ले जाकर बंधक बना लिया गया.
क्या है पूरा मामला
अपहरणकर्ताओं ने परिवार से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस की कार्रवाई के दौरान 10 लाख रुपये की फिरौती लेने पहुंचे अमित यादव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया था. उसके पास से पूरी रकम बरामद हुई थी. उसकी निशानदेही पर गाजियाबाद के राजनगर स्थित एक किराये के मकान से ऋषि सेठी को बरामद किया गया. वह एक स्टोर रूम में जंजीर से बंधा मिला थे.
अमित यादव को वर्ष 1999 में अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और वर्ष 2000 में एक महीने की अंतरिम जमानत मिली, लेकिन इसके बाद वह वापस जेल नहीं लौटा. बाद में उसकी अपील खारिज हो गई और उसे घोषित अपराधी कर दिया गया। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.
क्राइम ब्रांच ने आरोपी को ऐसे दबोचा
क्राइम ब्रांच की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान और उसका ठिकाना तलाशना था. पुराने मामले में आरोपी की तस्वीर उपलब्ध नहीं थी और केस से जुड़े रिकॉर्ड भी आसानी से नहीं मिल रहे थे. टीम ने क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस और फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद ली। वर्ष 1999 में सजा के समय दर्ज किए गए आरोपी के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड को खोजकर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई. जांच में पता चला कि फरार होने के बाद अमित यादव ने गाजियाबाद का ठिकाना छोड़ दिया और अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी. वह पहले ऋषिकेश गया और वर्ष 2001 में देहरादून पहुंच गया. वहां उसने अपनी पहचान बदलकर निर्माण कारोबार शुरू किया और धीरे-धीरे बिल्डर के तौर पर नई जिंदगी जीने लगा.
स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस की मेहनत से की गई कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है कि कानून से लंबे समय तक बचना संभव नहीं है. क्राइम ब्रांच ने पुराने मामले में आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए तकनीकी और रिकॉर्ड आधारित जांच का सहारा लिया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
लग्जरी कार चोरी मामला
वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लग्जरी कार चोरी कर उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में ठिकाने लगाने वाले संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है. टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पांच चोरी की कारें, डुप्लीकेट चाबियां, 104 फर्जी नंबर प्लेट और 24 फर्जी आरसी बरामद की हैं. जांच में सामने आया है कि गैंग का सरगना अमित नागर उर्फ सोनू अब तक 100 से ज्यादा लग्जरी कारें अलग-अलग राज्यों में रिसीवरों तक पहुंचा चुका है. स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम एचजीएस धारीवाल ने कहा कि क्राइम ब्रांच की कार्रवाई से संगठित वाहन चोरों और चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले रिसीवरों के पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है. जांच अभी जारी है और पुलिस का लक्ष्य गैंग के बाकी सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.
यह भी पढ़ें-