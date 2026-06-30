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दिल्‍ली के लाजपत नगर में आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो वांछित अपराधी गिरफ्तार

दिल्ली के जल विहार इलाके में दिल्ली पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है.

two wanted criminals arrested after Encounter
मुठभेड़ के बाद दो शातिर अपराधी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 2:23 PM IST

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नई दिल्‍ली: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर(जल विहार) इलाके में 29-30 जून 2026 की मध्यरात्रि को दिल्ली पुलिस और दो शातिर अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें दोनों अपराधियों के दाहिने पैर में गोली लगी है. अब ये दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है. उन्हें इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इन अपराधियों की पहचान प्रमोद कुमार और राजेश के रूप में हुई है. इनमें से प्रमोद कुमार कुख्यात बदमाश था, जिस पर तकरीबन 113 मामले दर्ज है.

दक्षिण-पूर्वी के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया किलाजपत नगर थाना, स्पेशल स्टाफ और AATS की संयुक्त टीम ने दो कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए चुराई हुई मोटरसाइकिल से जा रहे थे. जब पुलिस ने इन्हें जल विहार के पास रोका, तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दीं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई. इसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बदमाशों के पास से एक अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक देसी कट्टा बरामद किया है.

इससे पहले भी दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम ने तीन बदमाशों का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया था. इस बार दिल्ली पुलिस के द्वारा लाजपत नगर इलाके के जल विहार में बीती रात दो कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया है जिन पर 113 आपराधिक मामले दर्ज थे.

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