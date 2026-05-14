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'दिल्ली में एक और निर्भया कांड! चलती बस में फिर से...', मनीष सिसोदिया बोले-BJP के सारे इंजन ठप

यह बेहद दिल दहला देने वाली और शर्मनाक बात है कि दिल्ली में एक बार फिर 'निर्भया' जैसी खौफनाक घटना सामने आई है. रानी बाग में, एक चलती बस के अंदर 2 घंटे तक दरिंदगी होती रही, फिर भी BJP सरकार की प्राथमिकताएं जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ़ 'रील्स' और 'ब्रांडिंग' तक ही सीमित रहीं. अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब कानून का कोई डर ही नहीं रहा. आखिर कब तक दिल्ली की बहनें और बेटियाँ BJP के इस कुशासन के साये में खौफ के माहौल में जीने को मजबूर रहेंगी?

सौरभ भारद्वाज ने पुलिस से सवाल किया है और पूछा है कि क्या पुलिस पहले इस रेप की घटना को दबाना चाहती थी? उन्होंने X पर बीजेपी सरकार से भी सवाल किया.

इस वारदात के बाद AAP के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने सरकार को घेरा है. सिसोदिया ने X पर लिखा- दिल्ली में एक और 'निर्भया' कांड! चलती बस में फिर से गैंगरेप! दिल्ली में BJP के सभी इंजन ठप पड़ गए हैं. स्कूल में लड़कियां सुरक्षित नहीं, बसों में सुरक्षित नहीं!

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रानी बाग इलाके से सोमवार देर रात एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई. इसने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चलती हुई स्‍लीपर बस में 30 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, बस को जब्त कर लिया गया और पीड़िता के बयान के आधार पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. घटना ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया.

सात किलोमीटर तक होती रही 'दरिंदगी'

डीसीपी आउटर बेस्ट विक्रम सिंह के मुताबिक पीड़िता पीतमपुरा इलाके में रहती है. पीड़िता ने बयान दिया है कि वह मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है, सोमवार रात अपना काम खत्म कर पैदल घर लौट रही थी. जब वह सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड के पास पहुंची, तो वहां एक स्लीपर बस आकर रुकी. पीड़िता ने वहां खड़े एक युवक से समय पूछा, लेकिन सहायता करने के बजाय आरोपियों ने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया.

पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया है कि जैसे ही उसे अंदर खींचा गया, आरोपियों ने बस का दरवाजा बंद कर दिया. चालक बस चलाने लगा. करीब दो घंटे तक बस नांगलोई मेट्रो स्टेशन के आसपास लगभग सात किलोमीटर के दायरे में घूमती रही और इस दौरान दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. रात करीब दो बजे आरोपियों ने पीड़िता को लहूलुहान हालत में सड़क पर फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गए. वारदात के बाद पीड़िता ने किसी तरह पुलिस को सूचना दी.

दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

डीसीपी विक्रम सिंह के मुताबिक पीड़िता के बयान और शिकायत के आधार पर मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था. मामले में उमेश और राजेंद्र नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है. बस को कब्जे में लिया गया है. हालांकि इस पूरे मामले में डीसीपी ने पैसों को लेकर आपसी विवाद की भी बात कही है.

निर्भया कांड मामला

निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में एक 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में हुआ बेहद क्रूर और बर्बर दुष्कर्म और हत्या का मामला था. इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था और इसके बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस मामल में कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई. लंबी कानूनी लड़ाई और कई पुनर्विचार याचिकाओं के बाद, इन चारों दोषियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई.

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